7 березня 2023 року — перший весняний повний місяць: що можна і не можна робити в цей час?
Перший весняний повний місяць цього року настане 7 березня у знаку Діва о 14:43 за київським часом. У цей час Місяць набирає максимальної сили, його вплив на людину значно збільшується.
Спостерігати повний місяць можна 6,7 і 8 березня. Примітно, що у повного місяця в цьому березні є свої особливості.
Особливості цього повного місяця:
Діва відповідає за порядок і стабільність у нашому житті. Тому важливо в ці дні розібратися з негативними думками й емоціями, постаратися їх трансформувати в позитивні. Також корисно буде навести лад у домі, на робочому столі, в документах. Повний місяць сприятиме цьому. Але у цього порядку є й інший бік: у цей час не можна ставати надто вимогливим, слід бути більш терпимим до недосконалостей життя, потрібно довіритися йому і дозволити всьому текти своїм руслом.
Що можна робити в повний місяць:
- робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей
- помиритися з тим, з ким перебуваєте у сварці, спробувати зрозуміти одне одного;
- думати позитивно, відмовитися від почуття провини;
- присвятити час догляду за тілом, почати схуднення, медитації.
Чого не можна робити під час повного місяця:
- конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;
- починати нові справи, проєкти, планувати майбутнє;
- займатися важкою фізичною працею, перевантажувати організм;
- брати гроші в борг, оформляти кредити;
- купувати нерухомість, автомобілі;
- піддаватися смутку й негативним думкам;
- вживати алкоголь, важку їжу.
Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ