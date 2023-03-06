7 березня 2023 року — перший весняний повний місяць: що можна і не можна робити в цей час?

Перший весняний повний місяць цього року настане 7 березня у знаку Діва о 14:43 за київським часом. У цей час Місяць набирає максимальної сили, його вплив на людину значно збільшується.

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Спостерігати повний місяць можна 6,7 і 8 березня. Примітно, що у повного місяця в цьому березні є свої особливості.

Особливості цього повного місяця:

Діва відповідає за порядок і стабільність у нашому житті. Тому важливо в ці дні розібратися з негативними думками й емоціями, постаратися їх трансформувати в позитивні. Також корисно буде навести лад у домі, на робочому столі, в документах. Повний місяць сприятиме цьому. Але у цього порядку є й інший бік: у цей час не можна ставати надто вимогливим, слід бути більш терпимим до недосконалостей життя, потрібно довіритися йому і дозволити всьому текти своїм руслом.

Що можна робити в повний місяць:

робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей

помиритися з тим, з ким перебуваєте у сварці, спробувати зрозуміти одне одного;

думати позитивно, відмовитися від почуття провини;

присвятити час догляду за тілом, почати схуднення, медитації.

Чого не можна робити під час повного місяця:

конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;

починати нові справи, проєкти, планувати майбутнє;

займатися важкою фізичною працею, перевантажувати організм;

брати гроші в борг, оформляти кредити;

купувати нерухомість, автомобілі;

піддаватися смутку й негативним думкам;

вживати алкоголь, важку їжу.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ