Стелла Маккартни посвятила новую коллекцию любви и вывела на подиум диких лошадей (видео)

Дизайнер, как ее покойная мать Линда, без ума от лошадей.

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Показ новой коллекции британского дизайнера Стеллы Маккартни на парижской Недели моды стал одним из самых обсуждаемых в светской тусовке, благодаря локации и присутствию на импровизированном подиуме не только моделей, сообщает Evening Standart.

Дизайнер представила коллекцию осень-зима 2023 в старейшей школе верховой езды Франции, историческом Манеж де л'Эколь Милитэр, а среди гостей были такие знаменитости как Анна Винтур, Аврил Лавин и другие. Прежде, чем перед зрителями появились модели, на арену выбежали семь диких лошадей, которые управлялись известным дрессировщиком Жаном-Франсуа Пиньоном.

По словам Стеллы, лошади, которых она любит, и которых очень любила ее покойная мать Линда, вдохновили ее показать связь человека и животного.

"Мы все плакали днями, наблюдая за репетициями. В конце концов, это основное доверие и отношения, которые существуют между человеком и животным. Я думаю, что в центре всего этого есть поэзия", – призналась она.

Конные мотивы должным образом проходят через всю коллекцию: кадры красных регалий, мотивы вздыбленных лошадей и облегающие платья, украшенные деталями из веревок, перемежались элегантным кроем по Сэвил-Роу и легким оттенком ностальгии 2000 года, представленным укороченными жилетами и низкой посадкой, украшенной цепями.

Сама Стелла говорит, что эта коллекция о любви. Трогательной деталью показа стали принты фотографий ее матери и сестры Мэри.

"Я чувствую, что мое сердце вот-вот разорвется от гордости. Мое самое раннее воспоминание — это вылезание из окна нашей спальни в Шотландии, и мы вместе катались вдвоем без седла на пони", – расчувствовалась Мэри.

Устойчивый, этичный дизайн был в авангарде философии Маккартни задолго до того, как он стал модной темой. Созданная на 89% из качественных материалов, эта коллекция стала самой продуманной зимней коллекцией Stella McCartney на сегодняшний день. Никогда не стесняясь говорить об этом, она всегда была достаточно проницательна, чтобы понять, что одежда, какой бы благонамеренной и выполненной она ни была, должна быть желанной.

Ключевые новинки этого сезона включают в себя первые в мире роскошные сумки, изготовленные из Mirium — круглой альтернативы коже животных, не содержащей пластика, на растительной основе. Сумки S-Wave и Frayme выполнены из кожи AppleSkin с эффектом крокодила, изготовленной из яблочных отходов пищевой промышленности.

Среди других интересных деталей – мохнатые искусственные меха с принтом Аппалуза и аксессуары из начесного хлопка и бархата.

Ранее Фокус писал, что Стелла Маккартни, известная своим эко-активизмом, рассказала, почему одежду можно не стирать.