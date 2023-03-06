Стелла МакКартні присвятила нову колекцію кохання та вивела на подіум диких коней (відео)

Дизайнер, як і її покійна мати Лінда, в захваті від коней.

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Показ нової колекції британського дизайнера Стелли МакКартні на паризькому Тижню моди став одним із найбільш обговорюваних у світській тусовці, завдяки локації та присутності на імпровізованому подіумі не лише моделей, повідомляє Evening Standart.

Дизайнер представила колекцію осінь-зима 2023 року у найстарішій школі верхової їзди Франції, історичному Манеж де л'Еколь Мілітер, а серед гостей були такі знаменитості як Анна Вінтур, Авріл Лавін та інші. Перш ніж перед глядачами з'явилися моделі, на арену вибігли сім диких коней, які керувалися відомим дресирувальником Жаном-Франсуа Піньйоном.

За словами Стелли, коні, яких вона любить, і яких дуже любила її покійна мати Лінда, надихнули її показати зв'язок людини та тварини.

"Ми всі плакали днями, спостерігавши за репетиціями. Зрештою, це основне довіра та стосунки, які існують між людиною та твариною. Я думаю, що в центрі всього цього є поезія", – зізналася вона.

Кінні мотиви належним чином проходять через всю колекцію: кадри червоних регалій, мотиви вздиблених коней і суконь, що облягають, прикрашені деталями з мотузок, перемежувалися елегантним кроєм по Севіл-Роу і легким відтінком ностальгії 2000 року, представленим укороченими жилетами та низькою посадкою, прикрашеною ланцюгами.

Сама Стелла каже, що ця колекція про кохання. Зворушливою деталлю показу стали принти фотографій її матері та сестри Мері.

"Я відчуваю, що моє серце ось-ось розірветься від гордості. Мій ранній спогад — це вибиратися з вікна нашої спальні в Шотландії, і ми разом каталися вдвох без сідла на поні", — розчулилась Мері.

Стійкий, етичний дизайн був у авангарді філософії МакКартні задовго до того, як він став модною темою. Створена на 89% якісних матеріалів, ця колекція стала найпродуманішою зимовою колекцією Stella McCartney на сьогоднф. Ніколи не соромилась говорити про це, вона завжди була досить прониклива, щоб зрозуміти, що одяг, яким би благонамірним і виконаним не був, повинен бути бажаним.

До основних новинок цього сезону входять перші у світі розкішні сумки, виготовлені з Mirium — круглої альтернативи шкіри тварин, що не містить пластику, на рослинній основі. Сумки S-Wave та Frayme виконані зі шкіри AppleSkin з ефектом крокодила, виготовленої з яблучних відходів харчової промисловості.

Серед інших цікавих деталей – волохате штучне хутро з принтом Аппалуза та аксесуари з начосної бавовни та оксамиту.

Раніше Фокус писав, що Стелла Маккартні, відома своїм екоактивізмом, розповіла, чому одяг можна не прати.