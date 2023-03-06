Британец превращает детские рисунки в забавные иллюстрации

Том Кертис из Лондона фотошопит детские рисунки, показывая, как бы изображенные на них звери, выглядели в реальности.

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В Сети появился забавный профиль в Instagram, который, как считают пользователи в Сети, делает Интернет намного лучше и веселее. Британец Том Кертис из Лондона ведет страницу под названием "Вещи, которые я нарисовал" (Things I have drawn), где показывает, что произойдет, если детские рисунки станут реальностью.

Начиналось все, как забава, чтобы развлечь двух детей Тома – Дома и Эла, которым два года назад было 11 и 8 лет. Том Кертис фотошопил их веселые, креативные и глупые рисунки, показывая, как бы в реальности выглядели изображенные ими животные, птицы и насекомые.

Теперь Том фотошопит рисунки и других детей. И даже отфотошопил Рианну, точнее рисунок, который уже много лет неизменно является ее аватаром в Instagram.

[ + – ] Том Кертис отфотошопил даже Рианну

"Раньше я утверждал, что все животные настоящие, и на то, чтобы найти и сфотографировать их, ушли годы, хотя эта шутка довольно быстро потеряла актуальность", — пошутил Том, рассказывая о своем успехе.

Обычно, на обработку одного рисунка у него уходит около 10 часов, но восторг детей, когда они видят нарисованное ими существо, — бесценно.

[ + – ] Том Кертис изображает детские рсиунки реальными

Том сказал, что количество заявок, которые он получает от родителей других детей, варьируется. "Это полностью зависит от того, что происходит в Instagram. Недавно у нас был большой всплеск подписчиков, и нам присылали более 50 рисунков в неделю, но теперь их количество сократилось до нескольких в день", — говорит Кертис, у которого уже почти миллион подписчиков в соцсетях.

Фотошопом он занимается уже более 25 лет. А идея обрабатывать детские рисунки пришла к нему неожиданно.

Он увидел, как его сын Дом рисует странного вида животное, изображая глаза и рот на одной стороне.

Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn

"Мне пришла в голову мысль, что, может быть, это мы, взрослые, неправильно смотрим на мир, а может быть, у детей все было правильно. Поэтому я решил воспользоваться Photoshop и переосмыслить животных, лица, транспортные средства и предметы так, как их нарисовали дети", — рассказал Том.

Его работы стали популярны, так что теперь он не всегда может справиться с заказами на обработку детских рисунков, которые ему присылают поклонники. Но Том Кертис уже издал книгу со своими произведениями, назвав ее "Вещи, которые я нарисовал: в зоопарке".