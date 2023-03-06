Британець перетворює дитячі малюнки на кумедні ілюстрації

Том Кертіс із Лондона фотошопить дитячі малюнки, показуючи, як зображені на них звірі, виглядали б в реальності.

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В мережі з'явився кумедний профіль в Instagram, який, як вважають користувачі, робить Інтернет набагато кращим і веселішим. Британець Том Кертіс із Лондона веде сторінку під назвою "Речі, які я намалював" (Things I have drawn), де показує, що станеться, якщо дитячі малюнки стануть реальністю.

Починалося все, як забава, щоб розважити двох дітей Тома – Дома та Елю, яким два роки тому було 11 та 8 років. Том Кертіс фотошопив їх веселі, креативні та дурні малюнки, зобразивши, як би насправді виглядали відтворені ними тварини, птахи та комахи.

Тепер Том фотошопить малюнки та інших дітей. І навіть відфотошопил Ріанну, точніше малюнок, який уже багато років незмінно є її аватаром у Instagram.

[ + – ] Том Кертіс відфотошопил навіть Ріанну

"Раніше я стверджував, що всі тварини справжні, і на те, щоб знайти і сфотографувати їх, пішли роки, хоча цей жарт досить швидко втратив актуальність", — пожартував Том, розповівши про свій успіх.

Зазвичай, на обробку одного малюнка у нього йде близько 10 години, але враження дітей, коли вони бачать намальовану ними істоту, — безцінно.

[ + – ] Том Кертіс зображує дитячі сітки реальними

Том сказав, що кількість заявок, які він отримує від батьків інших дітей, варіюється. "Це повністю залежить від того, що відбувається в Instagram. Нещодавно у нас був великий сплеск підписників, і нам надсилали понад 50 малюнків на тиждень, але тепер їхня кількість скоротилася до кількох на день", — каже Кертіс, у якого вже майже мільйон підписників у соцмережах.

Фотошопом він займається вже понад 25 років. А ідея обробляти дитячі малюнки прийшла до нього зненацька.

Він побачив, як його син Дом малює дивну на вигляд тварину, зобразивши очі та рот на одній стороні.

Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn Фото: Instagram Things I have drawn

"Мені спало на думку, що, можливо, це ми, дорослі, неправильно дивимося на світ, а можливо, у дітей все було правильно. Тому я вирішив скористатися Photoshop і сфотошопити тварин, особи, транспортні засоби та предмети так, як їх намалювали діти", — розповів Том.

Його роботи стали популярними, так що тепер він не завжди може впоратися із замовленнями на обробку дитячих малюнків, які йому надсилають шанувальники. Але Том Кертіс вже видав книгу зі своїми творами, назвавши її "Речі, які я намалював у зоопарку".