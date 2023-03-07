Сатурн в Рыбах и полнолуние в Деве: жизнь 7 знаков Зодиака кардинально измениться

7 марта – очень важный день для представителей таких знаков Зодиака, как Рыбы, Дева, Близнецы, Стрелец, Водолей, Рак, Скорпион. Это обусловлено вхождением планеты Сатурн в Рыбы. Также, в этот день — полнолуние в Деве и эти астрологические событие могут существенно повлиять на жизнь многих людей.

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Цикл Сатурна — 29,5 лет. Это планета порядка, дисциплины, кармических задач, ограничений и традиций. Раз в практически 30 лет планета возвращается в "родную гавань" — в те же координаты, где родилась.

Транзит Сатурна по Рыбам принесет свободу прежде всего Водолеям. Предыдущие 2,5 года представители этого знака Зодиака получали серьезный жизненный опыт. Возможно это были сложные уроки, но они однозначно принесли Водолеям огромную пользу, укрепили их самооценку. Следующие несколько лет для Водолеев будут очень яркими, поскольку наконец-то смогут достичь ощущения желаемой свободы.

Транзит Сатурна по Рыбам ограничит возможности представителей этого знака Зодиака. Важно помнить, что каждый раз, когда планета входит в определенный знак, это означает, что пришло время подводить итоги, анализировать результаты своих действий. Это благоприятное время научиться быть более собранным, дисциплинированным, не бояться брать на себя ответственность за собственную жизнь. Если человек, рожденный под знаком Рыбы, сможет преодо­леть недостаток уверенности в себе и докажет, что спосо­бен на большее, тогда высвободится напряженная энер­гия, и он сможет осуществить все свои жизненные цели и планы.

Перемещаясь по Рыбам, Сатурн строит оппозицию к Солнцу людей, родившихся под знаком Девы. Поэтому представители этого знака Зодиака могут столкнуться с трудностями и противостоянием внешнего мира. В этот период им необходимо обрести внутреннее равновесие. В ближайшие три года Девы наработают те качества, которых может не хватать для социального и профессионального успеха.

Близнецы и Стрельцы также должны подготовиться к непростому периоду, т.к. напряженный аспект от транзитного Сатурна к Солнцу представителей этих знаков Зодиака заставляет бороться, приводит к конфликтам, разрушениям, как внутренним (личная жизнь, здоровье), так и внешним (карьера, профессиональная деятельность). Но разрушается только то, что неустойчиво, что уже нет смысла поддерживать и реконструировать. В ближайшие три года проявится то, что откладывалось в долгий ящик в предыдущие годы.

Квадратура транзитного Сатурна к Солнцу Близнецов и Стрельцов заставит их пройти жизненные уроки, сдать экзамен и потребует огромных энергетических затрат на пути к достижению целей. Но такие условия напряженного аспекта формируют личность сильную, порой жесткую, со стержнем внутри, строгой внутренней системой. Либо, не пройдя испытаний, по квадрату, человек получает разрушения и переходит в положение принуждения, его заставляют, ставят в жесткие рамки, тяжелые и трудные условия. Таким образом квадрат воспитывает и "выращивает" в человеке личность, либо человек сам станет "квадратом" – устойчивым, реализованным в этом мире, либо будет подавлен обстоятельствами извне.

Раки и Скорпионы также окажутся под влиянием Сатурна, но это связано с благополучным стечением обстоятельств, успехом в работе. Появится возможность проявить то, что представители этих знаков хорошо умеют или чем мастерски владеют. Для этих людей очень важно найти свой внутренний мир, который даст им возможность погасить внутренние конфликты и посмотреть на жизнь с объективной точки зрения. Им необходимо связать в одно целое множество вещей, поступков и действий, но в результате к весне 2026 года Раки и Скорпионы почувствуют себя уверенно, достигнут высот в социальной сфере, создадут успешный бизнес или официально оформят брачный союз. Но для этого необходимо строить планы, работать, а не сидеть сложа руки и ждать, когда все произойдет само собой и как-нибудь.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ