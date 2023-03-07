Сатурн у Рибах і повний місяць у Діві: життя 7 знаків Зодіаку кардинально зміниться

7 березня — дуже важливий день для представників таких знаків Зодіаку як Риби, Діва, Близнюки, Стрілець, Водолій, Рак, Скорпіон. Це обумовлено входженням планети Сатурн у Риби. Також цього дня — повний місяць у Діві, і ці астрологічні події можуть суттєво вплинути на життя багатьох людей.

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Цикл Сатурна — 29,5 року. Це планета порядку, дисципліни, кармічних завдань, обмежень і традицій. Раз на майже 30 років планета повертається в "рідну гавань" — у ті ж координати, де народилася.

Транзит Сатурна Рибами принесе свободу насамперед Водоліям. Попередні 2,5 року представники цього знаку Зодіаку отримували серйозний життєвий досвід. Можливо, це були складні уроки, але вони однозначно принесли Водоліям величезну користь, зміцнили їхню самооцінку. Наступні кілька років для Водоліїв будуть дуже яскравими, оскільки вони нарешті зможуть досягти відчуття бажаної волі.

Транзит Сатурна Рибами обмежить можливості представників цього знака Зодіаку. Важливо пам'ятати, що кожного разу, коли планета входить у певний знак, це означає, що настав час підбивати підсумки, аналізувати результати своїх дій. Це сприятливий час навчитися бути зібранішим, дисциплінованішим, не боятися брати на себе відповідальність за власне життя. Якщо людина, народжена під знаком Риби, зможе подолати брак впевненості в собі й доведе, що здатна на більше, тоді вивільниться напружена енергія, і вона зможе здійснити всі свої життєві цілі та плани.

Переміщаючись Рибами, Сатурн будує опозицію до Сонця людей, що народилися під знаком Діви. Тому представники цього знаку Зодіаку можуть зіткнутися з труднощами та протистоянням зовнішнього світу. У цей період їм необхідно набути внутрішньої рівноваги. У найближчі три роки Діви напрацюють ті якості, яких може не вистачати для соціального та професійного успіху.

Близнюки та Стрільці також мають підготуватися до складного періоду, оскільки напружений аспект від транзитного Сатурна до Сонця представників цих знаків Зодіаку змушує боротися, призводить до конфліктів, руйнувань як внутрішніх (особисте життя, здоров'я), так і зовнішніх (кар'єра, професійна діяльність). Але руйнується лише те, що нестійке, що вже немає сенсу підтримувати й реконструювати. У найближчі три роки виявиться те, що відкладалося в довгу скриньку у попередні роки.

Квадратура транзитного Сатурна до Сонця Близнюків і Стрільців змусить їх пройти життєві уроки, скласти іспит і вимагатиме величезних енергетичних витрат на шляху до досягнення цілей. Але такі умови напруженого аспекту формують особистість сильну, часом жорстку, зі стрижнем усередині, строгою внутрішньою системою. Або, не пройшовши випробувань по квадрату, людина отримує руйнування та переходить у стан примусу, її змушують, ставлять у жорсткі рамки, важкі та складні умови. Так квадрат виховує та "вирощує" в людині особистість: або людина сама стане "квадратом" — стійкою, реалізованою в цьому світі, або буде пригнічена обставинами ззовні.

Раки та Скорпіони також виявляться під упливом Сатурна, але це пов'язано з благополучним збігом обставин, успіхом у роботі. З'явиться можливість виявити те, що представники цих знаків добре вміють або чимось майстерно володіють. Для цих людей дуже важливо знайти свій внутрішній світ, який дасть їм змогу погасити внутрішні конфлікти й подивитися на життя з об'єктивної точки зору. Їм необхідно пов'язати в одне ціле безліч речей, учинків і дій, але в результаті до весни 2026 року Раки та Скорпіони відчують себе впевнено, досягнуть висот у соціальній сфері, створять успішний бізнес чи офіційно оформлять шлюбний союз. Але для цього необхідно будувати плани, працювати, а не сидіти склавши руки й чекати, коли все станеться само собою та як-небудь.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ