Три знака Зодиака, которые обладают сверхмощной интуицией

Представителей этих знаков очень трудно обмануть — они как-будто насквозь видят человека, четко предугадывают самые скрытые намерения и практически безошибочно определяют где правда, а где ложь.

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Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака обладают настоящим даром предвидеть и чувствовать. Это прирожденные психологи и очень тонкие манипуляторы. Они могут с полуслова определить, что на самом деле задумал их собеседник, распознать фальшивые заверения, "прочитать" самый замаскированный мотив того или иного человека. Обмануть Скорпионов практически невозможно, разве что они сами захотят обманываться. При этом свою внешнюю реакцию Скорпионы тщательно контролируют, практически всегда скрывают и никоим образом не показывают. Но иногда от такой проницательности Скорпионы страдают, ибо не всегда понимают как правильно распоряжаться такими способностями.

Стрелец

Наиболее сильно развита интуиция у Стрельцов. Их близкие люди порой удивляются проницательностью и интеллектом Стрельца, но забывают, что именно мощная интуиция и сверхтонкая способность чувствовать помогают представителям этого знака принимать те или иные решения. Это единственный знак Зодиака способный на телепатическую связь, особенно если он влюблен. Но в отношениях Стрельцы могут быть и чуткими, и нетерпимыми. Они в равных мерах обладают и мягкостью, и авторитаризмом. Единственно правильный выбор по отношению к Стрельцам — быть с ними честными во всем.

Рыбы

Очень сильно развита интуиция и у Рыб. Это заметно и их близким людям, и сотрудникам на работе, и друзьям. Если попытаться Рыб обмануть, они моментально это почувствуют. Представители этого знака чувствуют эмоциональный настрой другого человека и частично перенимают его на себя. Из-за такой чувствительности у Рыб часто меняется настроение, может начаться бессонница и даже депрессия. Поэтому Рыбам особенно важно контролировать свое эмоциональное состояние и тщательно выбирать круг общения.

Источник:https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured