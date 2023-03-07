Три знаки Зодіаку, які мають надпотужну інтуїцію

Представників цих знаків дуже важко обдурити — вони ніби наскрізь бачать людину, чітко передбачають приховані наміри і практично безпомилково визначають де правда, а де брехня.

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Скорпіон

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, мають справжній дар передбачити і відчувати. Це природжені психологи та дуже тонкі маніпулятори. Вони можуть з пів слова визначити, що насправді задумав їхній співрозмовник, розпізнати фальшиві запевнення, "прочитати" найзамаскованіший мотив тієї чи іншої людини. Обдурити Скорпіонів практично неможливо, хіба що вони самі захочуть бути обманутими. При цьому свою зовнішню реакцію Скорпіони ретельно контролюють, практично завжди приховують і не показують. Але іноді від такої проникливості Скорпіони страждають, бо не завжди розуміють, як правильно розпоряджатися такими здібностями.

Стрілець

Найбільше розвинена інтуїція у Стрільців. Їхні близькі люди часом дивуються проникливістю та інтелектом Стрільця, але забувають, що саме потужна інтуїція та надтонка здатність відчувати допомагають представникам цього знака приймати ті чи інші рішення. Це єдиний знак Зодіаку, здатний на телепатичний зв'язок, особливо якщо він закоханий. Але у відносинах Стрільці можуть бути і чуйними, і нетерпимими. Вони в рівних мірах володіють і м'якістю, і авторитаризмом. Єдино правильний вибір стосовно Стрільців — бути з ними чесними у всьому.

Риби

Дуже сильно розвинена інтуїція у Риб. Це помітно і їхнім близьким людям, співробітникам на роботі, і друзям. Якщо спробувати обдурити Риб, вони миттєво це відчують. Представники цього знака відчувають емоційний настрій іншої людини та частково переймають його на себе. Через таку чутливість у Риб часто змінюється настрій, може початися безсоння і навіть депресія. Тому Рибам особливо важливо контролювати свій емоційний стан та ретельно обирати коло спілкування.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured