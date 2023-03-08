Убывающая Луна в марте 2023: что можно и нельзя делать

Сегодня, 8 марта, начинается стадия убывающей Луны, которая продлится до 20 марта. В этот период астрологи советуют продолжать заниматься начатыми делами, садится на диету или выполнить старые обещания.

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Убывающая Луна: чем характеризуют этот период?

Стадию убывающей Луны, то есть период от полнолуния до новолуния, астрологи называют фазой пассивного действия. Не стоит совершать "резких движений", продолжайте начатые ранее дела, можно начать разве что диету. Также полезным считается расхламление в этот период своего пространства: наведите порядок в шкафу, документах, на рабочем столе и в гаджетах. Выбросьте все старое и ненужное.

Убывающая Луна: что можно делать

заняться уборкой в квартире или на работе;

продолжать начатые дела (а вот новые — отложить);

отдать долги и по возможности погасить кредиты;

заняться расхламлением;

посетить психолога, если есть такое желание;

выбросить старые и ненужные вещи;

очистить свое пространство;

отказаться от вредной пищи;

ухаживать за телом;

следить за своим здоровьем;

можно завести новое растение.

Убывающая Луна: что нельзя делать

брать кредит или у кого-то деньги в долг;

заключать важные сделки;

заводить домашних любимцев;

начинать ремонт;

совершать крупные покупки.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured