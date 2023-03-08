Спадний Місяць у березні 2023: що можна і не можна робити

Сьогодні, 8 березня, починається стадія спадного Місяця, який триватиме до 20 березня. У цей період астрологи радять продовжувати займатися започаткованими справами, сідає на дієту або виконати старі обіцянки.

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Спадний Місяць: чим характеризують цей період?

Стадію спадного Місяця, тобто період від повного місяця до молодика, астрологи називають фазою пасивної дії. Не варто робити "різких рухів", продовжуйте розпочаті раніше справи, можна почати хіба що дієту. Також корисним вважається розбирання непотребу в цей період у своєму просторі : наведіть лад у шафі, документах, на робочому столі та в гаджетах. Викиньте все старе і непотрібне.

Спадний Місяць: що можна робити

зайнятися прибиранням у квартирі або на роботі;

продовжувати розпочаті справи (а ось нові — відкласти);

віддати борги і за можливості погасити кредити;

зайнятися розбиранням непотребу;

відвідати психолога, якщо є таке бажання;

викинути старі та непотрібні речі;

очистити свій простір;

відмовитися від шкідливої їжі;

доглядати за тілом;

стежити за своїм здоров'ям;

можна завести нову рослину.

Спадний Місяць: що не можна робити

брати кредит або в когось гроші в борг;

укладати важливі угоди;

заводити домашніх улюбленців;

починати ремонт;

здійснювати великі покупки.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured