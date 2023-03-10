Аффирмации на каждый день: что нужно произносить ко Вселенной
Аффирмации влияют на наше подсознание и программируют на желаемый результат, давая четкие посылы во Вселенную. Что же нужно проговаривать каждый день, чтобы улучшить свою жизнь?
Аффирмации: что это и как использовать
Аффирмации – это фразы, которые содержат в себе утверждение, которое вы бы хотели применить на себя. Они влияют на наше подсознание, настраивают нас на результат, придают уверенности и сил, а также программируют на произнесенное. В чем же секрет обычных фраз и как сделать так, чтобы они действовали? По-первых, вы не должны сомневаться в том, что вы произносите. Во-вторых, нужно вкладывать в них значимые для вас желания.Также важно не использовать в аффирмациях слово "не", говорить все от первого лица и в реальном времени, а также не забывать проговаривать их регулярно и многократно, с уверенностью и верой. Не смешивайте все и сразу, сконцентрируйтесь на самом важном для вас. Ну и конечно, подкрепляйте их действиями, направленными на достижение результата.
Аффирмации от Луизы Хей на каждый день:
Я всегда в безопасности, и Бог хранит меня.
Мне открывается истина обо всем, что мне нужно знать.
Все, в чем я нуждаюсь, приходит ко мне в нужный день и час.
Жизнь – это радость, и она полна любви.
Я люблю и любима.
Я здорова и полна жизненных сил.
Все, что я делаю, приносит мне успех.
Я хочу измениться и духовно вырасти.
Все уже хорошо в моем мире.
Я свободна и могу реализовать себя, как личность!
Аффирмации Луизы Хей для женщин:
Я постоянно открываю в себе замечательные качества.
Я вижу свою великолепную внутреннюю сущность.
Я любуюсь собой.
Я мудрая и красивая женщина.
Я твердо решила любить себя и радоваться себе.
Я отвечаю за свою жизнь.
Я единственная и неповторимая для самой себя.
Я расширяю свои возможности.
У меня прекрасная жизнь.
Я достойна любви и уважения.
Источник: https://www.louisehay.com/affirmations/