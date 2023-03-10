Аффирмации на каждый день: что нужно произносить ко Вселенной

Аффирмации влияют на наше подсознание и программируют на желаемый результат, давая четкие посылы во Вселенную. Что же нужно проговаривать каждый день, чтобы улучшить свою жизнь?

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Аффирмации: что это и как использовать

Аффирмации – это фразы, которые содержат в себе утверждение, которое вы бы хотели применить на себя. Они влияют на наше подсознание, настраивают нас на результат, придают уверенности и сил, а также программируют на произнесенное. В чем же секрет обычных фраз и как сделать так, чтобы они действовали? По-первых, вы не должны сомневаться в том, что вы произносите. Во-вторых, нужно вкладывать в них значимые для вас желания.Также важно не использовать в аффирмациях слово "не", говорить все от первого лица и в реальном времени, а также не забывать проговаривать их регулярно и многократно, с уверенностью и верой. Не смешивайте все и сразу, сконцентрируйтесь на самом важном для вас. Ну и конечно, подкрепляйте их действиями, направленными на достижение результата.

Аффирмации от Луизы Хей на каждый день:

Я всегда в безопасности, и Бог хранит меня.

Мне открывается истина обо всем, что мне нужно знать.

Все, в чем я нуждаюсь, приходит ко мне в нужный день и час.

Жизнь – это радость, и она полна любви.

Я люблю и любима.

Я здорова и полна жизненных сил.

Все, что я делаю, приносит мне успех.

Я хочу измениться и духовно вырасти.

Все уже хорошо в моем мире.

Я свободна и могу реализовать себя, как личность!

Аффирмации Луизы Хей для женщин:

Я постоянно открываю в себе замечательные качества.

Я вижу свою великолепную внутреннюю сущность.

Я любуюсь собой.

Я мудрая и красивая женщина.

Я твердо решила любить себя и радоваться себе.

Я отвечаю за свою жизнь.

Я единственная и неповторимая для самой себя.

Я расширяю свои возможности.

У меня прекрасная жизнь.

Я достойна любви и уважения.

Источник: https://www.louisehay.com/affirmations/