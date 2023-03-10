Афірмації на кожен день: що потрібно промовляти до Всесвіту
Афірмації впливають на нашу підсвідомість і програмують на бажаний результат, даючи чіткі послання у Всесвіт. Що ж потрібно промовляти щодня, аби покращити своє життя?
Афірмації: що це і як використовувати
Афірмації — це фрази, які містять у собі твердження, яке ви хотіли б застосувати на себе. Вони впливають на нашу підсвідомість, налаштовують нас на результат, надають впевненості та сил, а також програмують на сказане. У чому секрет звичайних фраз і як зробити так, щоб вони діяли? По-перше, ви не повинні сумніватися в тому, що ви вимовляєте. По-друге, потрібно вкладати в них значущі для вас бажання. Також важливо не використовувати в афірмаціях слово "ні", говорити все від першої особи і в реальному часі, а також не забувати промовляти їх регулярно і багаторазово, з впевненістю та вірою. Не змішуйте все й одразу, сконцентруйтеся на найважливішому для вас. Ну і звісно, підкріплюйте їх діями, спрямованими досягнення результату.
Афірмації від Луїзи Хей на кожен день:
Я завжди в безпеці, і Бог береже мене.
Мені відкривається істина про все, що потрібно знати.
Все, чого я потребую, приходить до мене в потрібний день і час.
Життя — це радість, і воно сповнене кохання.
Я кохаю і кохана.
Я здорова і сповнена життєвих сил.
Все, що я роблю, приносить мені успіх.
Я хочу змінитись і духовно вирости.
Все вже добре у моєму світі.
Я вільна і можу реалізувати себе як особистість!
Афірмації Луїзи Хей для жінок:
Я постійно відкриваю у собі чудові якості.
Я бачу свою чудову внутрішню суть.
Я милуюсь собою.
Я мудра та красива жінка.
Я твердо вирішила любити себе та радіти собі.
Я відповідаю за своє життя.
Я єдина та неповторна для самої себе.
Я розширюю свої можливості.
У мене чудове життя.
Я гідна любові та поваги.