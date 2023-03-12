12 марта 2023 года: Прокопия Декаполита - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отправляться в путешествие и ругаться с близкими людьми.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого Прокопия Декаполита. Этот святой исповедник вел монашеский образ жизни и посвятил себя прославлению веры во Христа и духовному очищению.

12 марта в Украине и мире празднуют Международный день школьного питания.

Что нельзя делать 12 марта:

отправляться в путешествие, дальнюю дорогу

ругаться, выяснять отношения, обижаться

нарушать пост

Народные приметы и поверья:

На Прокопа колея под копытами коня просыпается и санный путь рушится

Если верба распускается сначала на макушке, то посев будет добрый и начать сеять лучше пораньше

А коли верба на макушке распускаться не спешит, то хорошим будет второй посев

Если появились подснежники, значит пора начинать пахоту

У воды нос остер — пробивается всюду

Родились сегодня:

1946 — Лайза Минелли, американская актриса, певица, обладательница "Оскара"

1949 — Роб Коэн, американский продюсер, режиссер и сценарист

1956 — Стив Харрис, британский бас-гитарист, основатель и автор большинства песен хеви-метал-группы "Iron Maiden"

День ангела празднуют:

Михаил, Петр, Прокопий, Тит, Фалалей

А также в этот день:

1365 — основан Венский университет, третье старейшее высшее учебное заведение Центральной Европы

1832 — В балете впервые использован женский костюм под названием "пачка"

1889 — Элмон Строуджер из США запатентовал автоматическую телефонную станцию

1911 — доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП)

1912 — в Соединенных Штатах Америки основано движение "The Girl Guides" (впоследствии названное скаутским)

1913 — столицей Австралии стал город Канберра

1999 — В блок НАТО вступили Чехия, Польша и Венгрия