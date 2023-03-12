12 марта 2023 года: Прокопия Декаполита - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя отправляться в путешествие и ругаться с близкими людьми.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого Прокопия Декаполита. Этот святой исповедник вел монашеский образ жизни и посвятил себя прославлению веры во Христа и духовному очищению.
12 марта в Украине и мире празднуют Международный день школьного питания.
Что нельзя делать 12 марта:
- отправляться в путешествие, дальнюю дорогу
- ругаться, выяснять отношения, обижаться
- нарушать пост
Народные приметы и поверья:
- На Прокопа колея под копытами коня просыпается и санный путь рушится
- Если верба распускается сначала на макушке, то посев будет добрый и начать сеять лучше пораньше
- А коли верба на макушке распускаться не спешит, то хорошим будет второй посев
- Если появились подснежники, значит пора начинать пахоту
- У воды нос остер — пробивается всюду
Родились сегодня:
1946 — Лайза Минелли, американская актриса, певица, обладательница "Оскара"
1949 — Роб Коэн, американский продюсер, режиссер и сценарист
1956 — Стив Харрис, британский бас-гитарист, основатель и автор большинства песен хеви-метал-группы "Iron Maiden"
День ангела празднуют:
Михаил, Петр, Прокопий, Тит, Фалалей
А также в этот день:
1365 — основан Венский университет, третье старейшее высшее учебное заведение Центральной Европы
1832 — В балете впервые использован женский костюм под названием "пачка"
1889 — Элмон Строуджер из США запатентовал автоматическую телефонную станцию
1911 — доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП)
1912 — в Соединенных Штатах Америки основано движение "The Girl Guides" (впоследствии названное скаутским)
1913 — столицей Австралии стал город Канберра
1999 — В блок НАТО вступили Чехия, Польша и Венгрия