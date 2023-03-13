Сумасшедший понедельник. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 марта 2023 года

Начало недели получится насыщенным у многих знаков: кто-то получит неожиданные новости, кого-то попытаются обмануть, а кому-то выпадет шанс реализовать

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Овен

Этот день будет означать для вас начало кардинально нового периода в личной жизни (возможно, как в лучшую сторону, так и наоборот) — грядут перемены.

Телец

Начните практиковать медитации или йогу. Вам очень не хватает ментального отдыха от суеты и шума, которого слишком много вокруг вас последнее время.

Близнецы

Хоть сегодня свободного время будет и немного, ведь загруз будет существенный, постарайтесь его посвятить своим близким, они в этом нуждаются.

Рак

Сегодня вас будут посещать эмоции злости и раздражения из-за некоторых конкретных людей. Старайтесь избегать общения с ними, как только почувствуете что-то неладное.

Лев

Сегодня у вас тот самый понедельник! Этот день благоприятный для начинаний и запусков проектов, записи в спортзал или начала изучения иностранного языка.

Дева

Старайтесь сегодня действовать по плану — так, как вы запланировали заранее, потому что любое отклонение от него и внезапные перемены могут стать причиной хаоса.

Весы

Сегодня фортуна однозначно на вашей стороне. Можете смело рисковать, соревноваться с кем-то или участвовать в конкурсах и лотереях.

Скорпион

Сегодня вас ожидает безумная неожиданность, связанная с долгим ожиданием. Встреча, посылка, сообщение, новости с работы — этот может быть что угодно, но вы будете удивлены.

Стрелец

Кто-то из вашего окружения сегодня может вас разочаровать. Не поддавайтесь на эмоции и не расстраивайтесь, все происходит, как должно быть.

Козерог

Удачный день для решения финансовых вопросов. Есть возможность удачных поисков новых источников доходов или удачной инвестиции. Не упустите шанс!

Водолей

Вас попытаются сегодня обмануть или обхитрить. Будьте особо внимательны и следите за всей информацией, которая к вам поступает.

Рыбы

Рабочая неделя начнется очень насыщенно, вам будет не хватать времени, чтобы выдохнуть. Есть возможность выгорания, поэтому не пренебрегайте любой возможностью передохнуть и отвлечься.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ