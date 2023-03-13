Божевільний понеділок. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 березня 2023 року

Початок тижня вийде насиченим у багатьох знаків: хтось отримає несподівані новини, когось намагатимуться обдурити, а комусь випаде шанс реалізувати.

Related video

Овен

Цей день означатиме для вас початок кардинально нового періоду в особистому житті (можливо, як на краще, так і навпаки) — будуть зміни.

Телець

Почніть практикувати медитації чи йогу. Вам дуже не вистачає ментального відпочинку від шуму та гаму, якого надто багато довкола вас останнім часом.

Близнюки

Хоча сьогодні вільний час буде і небагато, адже завантаження буде суттєве, постарайтеся його присвятити своїм близьким, вони цього потребують.

Рак

Сьогодні вас відвідуватимуть емоції агресії та роздратування через деяких конкретних людей. Намагайтеся уникати спілкування з ними, щойно відчуєте щось недобре.

Лев

Сьогодні у вас цей понеділок! Цей день сприятливий для починань та запусків проєктів, запису до спортзалу чи початку вивчення іноземної мови.

Діва

Намагайтеся сьогодні діяти за планом — так, як ви запланували заздалегідь, бо будь-яке відхилення від нього та раптові зміни можуть спричинити хаос.

Терези

Сьогодні удача однозначно на вашому боці. Можете сміливо ризикувати, змагатися з кимось чи брати участь у конкурсах і лотереях.

Скорпіон

Сьогодні на вас чекає шалена несподіванка, пов'язана з довгим очікуванням. Зустріч, посилка, повідомлення, новини з роботи — це може бути будь-що, але ви будете здивовані.

Стрілець

Хтось із вашого оточення сьогодні може вас розчарувати. Не піддавайтеся на емоції і не засмучуйтесь, все відбувається, як має бути.

Козеріг

Вдалий день для вирішення фінансових питань. Є можливість успішних пошуків нових джерел доходів або успішної інвестиції. Не пропустіть шанс!

Водолій

Вас спробують сьогодні обдурити чи обхитрити. Будьте особливо уважні та стежте за всією інформацією, яка до вас надходить.

Риби

Робочий тиждень почнеться дуже насичено, вам не вистачатиме часу, щоб видихнути. Є можливість вигоряння, тому не нехтуйте будь-якою можливістю відпочити і відволіктися.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ