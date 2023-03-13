Горячая парочка. Николь Кидман и Кит Урбан показали чувства на публике (видео)

В 2023 году пара отпразднует 17-ую годовщину свадьбы.

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Премия "Оскар 2023" была богата на интересные моменты, начиная от платьев и заканчивая самыми интересными парами. Как, например, 55-летняя австралийская актриса Николь Кидман и ее супруг Кит Урбан. Будучи в браке уже 16 лет, на ковровой дорожке они вели себя, как влюбленные подростки. Таблоиды облетело видео, где Николь и Кит целуются и обнимаются так, словно рядом нет сотен фотографов с камерами. Кидман погладила по щеке звезду кантри-музыки, а он обнял ее за талию, притягивая к себе оскароносную актрису. Только после этого они повернулись к фотографам и начали позировать.

Актриса выглядела сногсшибательно в черном асимметричном платье с пайетками, цветочными деталями и эффектным разрезом бедра от Armani Privé. Образ она дополнила остроконечными туфлями на шпильке, а волосы оставила распущенными. Они небрежными волнами спадали ей на плечи.

Кит был в классическом черном костюме и галстуке-бабочке.

На "Оскаре-2023" Николь Кидман в списке номинантов на премию не числилась. Тем не менее знаменитость является владелицей заветной золотой статуэтки, которую она получила за роль в фильме "Часы" (2003), и еще три номинации.

Николь Кидман и музыкант Кит Урбан познакомились в 2005 году, а год спустя сыграли свадьбу. В 2023-м пара отпразднует 17-ю годовщину жизни в официальном браке. Супруги воспитывают 14-летнюю дочь Сандей и 12-летнюю Фейт.

Ранее Фокус писал, что в этом году "Оскар" за лучшую женскую роль получила актриса Мишель Йео, сыгравшая в фантазийной картине "Все, везде и сразу". Лента завоевала семь "Оскаров".