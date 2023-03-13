Календарь красоты на вторую половину марта 2023 года
Астрологи разделяют дни на приятные и неблагоприятные для того, чтобы совершать разные процедуры. Важно подобрать удачные дни для посещения салона красоты или домашних процедур, чтобы оставаться красивыми и довольными результатом.
Лунный календарь красоты на вторую половину марта 2023 года:
Благоприятные дни для стрижки: 16, 23, 25, 27, 31 марта
Стрижка для быстрого роста волос: 23, 25, 27 марта
Кардинальная смена стрижки: 31 марта
Благоприятные дни для окрашивания волос: 22-25, 28, 30, 31 марта
Благоприятные дни для завивки волос: 17, 18, 24, 25, 27 марта
Маникюр и педикюр: 14-18, 23-25, 27, 30, 31 марта
Похудение и липосакция: 22-31 марта
Удаление пигментных пятен и бородавок: 16, 27 и 28 марта
Эпиляция и депиляция: 14-18, 20, 28, 29 марта
Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (21 марта) важно позаботится о своем питании и очищении организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Венера в Овне будет провоцировать желание покрасить волосы в яркий цвет. На 11 день после полнолуния (18 марта), который в индуистском календаре называют экадаши, придерживайтесь поста и посещайте косметолога.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl