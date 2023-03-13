Астрологи поділяють дні на прийнятні та несприятливі для того, щоб здійснювати різні процедури. Важливо підібрати вдалі дні для відвідування салону краси або домашніх процедур, щоб залишатися красивими та задоволеними результатом.

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Місячний календар краси на другу половину березня 2023 року:

Сприятливі дні для стрижки: 16, 23, 25, 27, 31 березня

Стрижка для швидкого росту волосся: 23, 25, 27 березня

Кардинальна зміна стрижки: 31 березня

Сприятливі дні для фарбування волосся: 22-25, 28, 30, 31 березня

Сприятливі дні для завивки волосся: 17, 18, 24, 25, 27 березня

Манікюр і педикюр: 14-18, 23-25, 27, 30, 31 березня

Схуднення та ліпосакція: 22-31 березня

Видалення пігментних плям і бородавок: 16, 27 та 28 березня

Епіляція й депіляція: 14-18, 20, 28, 29 березня

Також астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (21 березня) важливо подбати про своє харчування й очищення організму, а якщо будуть проблеми зі сном, приймайте теплі трав'яні ванни. Венера в Овні провокуватиме бажання пофарбувати волосся в яскравий колір. На 11 день після повного місяця (18 березня), який в індуїстському календарі називають екадаші, дотримуйтеся посту й відвідуйте косметолога.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl