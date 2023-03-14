14 марта 2023 года: мученицы Евдокии - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя обижаться и завидовать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святой мученицы Евдокии. Она была очень красивой и легкомысленной девушкой. Но после встречи с настоятелем мужского и женского монастырей Германом приняла крещение и стала ревностной христианкой. Умерла за веру во Христа мученической смертью. В народе этот день называли "Евдокия Плющиха" или "Евдоха".

В Украине 14 марта — День украинского добровольца.

Что нельзя делать 14 марта:

ругаться, завидовать, обижаться

поминать усопших родственников алкоголем

грустить

Народные приметы и поверья:

ясная погода — к хорошему урожаю

снег идет — к холодной весне

воробьи пьют из лужи — к ранней весне

туман утром — к теплому лету

День ангела празднуют:

Антон, Давид, Никифор, Евдокия, Антонина, Марьяна

А также в этот день:

1489 год — королева Кипра Екатерина Корнаро была вынуждена продать свое королевство Венеции

1839 год — выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин "фотография"

1900 год — закон США устанавливает золото единственным стандартом выкупа бумажных денег, зафиксировав стоимость доллара на уровне 1,5046 грамма чистого золота

1956 год — Ampex представляет в Чикаго первый практичный видеомагнитофон VRX-1000

1958 год — сертифицирован первый золотой диск в музыкальной индустрии

1990 год — во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, поднимают национальный символ — флаг Украины

1994 год — выпущен релиз Linux 1.0.0