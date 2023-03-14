14 марта 2023 года: мученицы Евдокии - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижаться и завидовать.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святой мученицы Евдокии. Она была очень красивой и легкомысленной девушкой. Но после встречи с настоятелем мужского и женского монастырей Германом приняла крещение и стала ревностной христианкой. Умерла за веру во Христа мученической смертью. В народе этот день называли "Евдокия Плющиха" или "Евдоха".
В Украине 14 марта — День украинского добровольца.
Что нельзя делать 14 марта:
- ругаться, завидовать, обижаться
- поминать усопших родственников алкоголем
- грустить
Народные приметы и поверья:
- ясная погода — к хорошему урожаю
- снег идет — к холодной весне
- воробьи пьют из лужи — к ранней весне
- туман утром — к теплому лету
День ангела празднуют:
Антон, Давид, Никифор, Евдокия, Антонина, Марьяна
А также в этот день:
1489 год — королева Кипра Екатерина Корнаро была вынуждена продать свое королевство Венеции
1839 год — выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин "фотография"
1900 год — закон США устанавливает золото единственным стандартом выкупа бумажных денег, зафиксировав стоимость доллара на уровне 1,5046 грамма чистого золота
1956 год — Ampex представляет в Чикаго первый практичный видеомагнитофон VRX-1000
1958 год — сертифицирован первый золотой диск в музыкальной индустрии
1990 год — во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, поднимают национальный символ — флаг Украины
1994 год — выпущен релиз Linux 1.0.0