15 марта - магнитная буря средней мощности. Кому надо быть особо осторожным

В первом месяце весны в этом году будет несколько магнитных бурь и самая близкая из них пройдет уже завтра, 15 марта. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым завтра следует внимательно относиться к своему самочувствию и настроению.

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Лев

Магнитная буря усилит у Льво чувство тревоги. Они вдруг засомневаются в своей правоте, заподозрят в неискренности близкого друга, потеряют интерес к любимому хобби. Эта апатия может усилиться из-за головной боли и смутного предчувствия чего-то не очень хорошего. Но астрологи предупреждают — такое настроение не имеет объективных причин, оно, скорое всего, просто навеяно магнитной бурей, а значит — скоро пройдет.

Дева

Девы могут ощущать настоящий упадок сил. Может казаться, что мир потерял яркие краски, а кофе — терпкий аромат. Неприятностей добавит и череда поломок бытовой техники и гаджетов, бюрократическая волокита, которая может возникнуть в эти дни. В это время лучше всего не брать на себя дополнительные обязательства, дать себе возможность больше отдыхать и ограничить круг общения максимально.

Водолей

Водолеи в эти дни будут испытывать острое желание доказывать свою точку зрения и не терпеть ни малейших компромиссов. Они готовы обрушиться с яростной критикой не только на коллег, но и на близких людей. Головная боль может мешать воспринимать информацию критично и более спокойно. Уровень раздражительности можно снизить, если поспать подольше и попытаться не реагировать на собственное дурное настроение — оно скоро улучшиться.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ