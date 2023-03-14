15 березня — магнітна буря середньої потужності. Кому треба бути особливо обережним

У першому місяці весни цього року буде кілька магнітних бур, і найближча з них пройде вже завтра, 15 березня. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким завтра слід уважно ставитися до свого самопочуття й настрою.

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Лев

Магнітна буря посилить у Лева почуття тривоги. Вони раптом сумніваються у своїй правоті, запідозрять у нещирості близького друга, втратять інтерес до улюбленого хобі. Ця апатія може посилитися через головний біль і невиразне передчуття чогось не дуже хорошого. Але астрологи попереджають — такий настрій не має об'єктивних причин, він, найшвидше, просто навіяний магнітною бурею, а отже, скоро минеться.

Діва

Діви можуть відчувати справжній занепад сил. Може здаватися, що світ втратив яскраві кольори, а кава — терпкий аромат. Неприємностей додасть і низка поломок побутової техніки та гаджетів, бюрократична тяганина, яка може виникнути в ці дні. У цей час найкраще не брати на себе додаткові зобов'язання, дати можливість більше відпочивати й обмежити коло спілкування максимально.

Водолій

Водолії в ці дні відчуватимуть гостре бажання доводити свою точку зору та не терпітимуть жодних компромісів. Вони готові обрушитися з лютою критикою не лише на колег, а й на близьких людей. Головний біль може заважати сприймати інформацію критично та спокійніше. Рівень дратівливості можна знизити, якщо поспати довше та спробувати не реагувати на власний поганий настрій — він скоро покращає.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ