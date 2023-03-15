День весеннего равноденствия: когда наступит и что значит

В этом году день весеннего равноденствия наступит в 20 марта (понедельник) в 17:35 по киевскому времени. Что происходит в день наступления астрономической весны — рассказываем дальше.

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Что означает этот день?

День весеннего равноденствия означает, что день и ночь сравнялись, а дальше световой период продолжит ежедневно увеличиваться, аж до летнего солнцестояния. Именно этот день считается границей между зимой и весной, поэтому его называют началом астрономической весны. Астрологи отмечают сильную энергетику этого дня.

Происходит равноденствие так: Земля располагается так по отношению к Солнцу так, что его лучи попадают прямиком на экватор, из-за чего Северное и Южное полушария освещаются одинаково, поэтому день и ночь во всем мире длится сравнивается по времени. Интересно, что равноденствие 20 марта сохранится до 2043 года, а с 2044 будет приходится на 19 марта.

Какие существуют приметы в день весеннего равноденствия?

все, что приснится в этот день — сбудется;

в День весеннего равноденствия есть традиция выпекать печенье в виде жаворонков;

прилет птиц в этот день обещает урожай пшеницы;

если разведенный в этот день костер высокий и яркий, то в наступающем году жизнь будет счастливой и сытой;

мороз на День весеннего равноденствия продлится еще 40 дней.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured