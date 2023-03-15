День весняного рівнодення: коли настане і що означає
Цьогоріч день весняного рівнодення настане 20 березня (понеділок) о 17:35 за київським часом. Що відбувається в день настання астрономічної весни — розповідаємо далі.
Що означає цей день?
День весняного рівнодення означає, що день і ніч зрівнялися, а далі світловий період продовжуватиме щодня збільшуватися, аж до літнього сонцестояння. Саме цей день вважається кордоном між зимою і весною, тому його називають початком астрономічної весни. Астрологи наголошують на сильній енергетиці в цей день.
Відбувається рівнодення так: Земля розташовується щодо Сонця так, що його промені потрапляють прямо на екватор, через що Північна та Південна півкулі висвітлюються однаково, тому день і ніч у всьому світі триває порівнюється за часом. Цікаво, що рівнодення 20 березня збережеться до 2043 року, а з 2044 припадатиме на 19 березня.
Які існують прикмети у день весняного рівнодення?
- все, що насниться цього дня, збудеться;
- у День весняного рівнодення є традиція випікати печиво у вигляді жайворонків;
- приліт птахів цього дня обіцяє урожай пшениці;
- якщо розведене в цей день багаття високе і яскраве, то в наступному році життя буде щасливим і ситим;
- мороз на День весняного рівнодення продовжиться ще 40 днів.
Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured