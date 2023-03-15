День весняного рівнодення: коли настане і що означає

Цьогоріч день весняного рівнодення настане 20 березня (понеділок) о 17:35 за київським часом. Що відбувається в день настання астрономічної весни — розповідаємо далі.

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Що означає цей день?

День весняного рівнодення означає, що день і ніч зрівнялися, а далі світловий період продовжуватиме щодня збільшуватися, аж до літнього сонцестояння. Саме цей день вважається кордоном між зимою і весною, тому його називають початком астрономічної весни. Астрологи наголошують на сильній енергетиці в цей день.

Відбувається рівнодення так: Земля розташовується щодо Сонця так, що його промені потрапляють прямо на екватор, через що Північна та Південна півкулі висвітлюються однаково, тому день і ніч у всьому світі триває порівнюється за часом. Цікаво, що рівнодення 20 березня збережеться до 2043 року, а з 2044 припадатиме на 19 березня.

Які існують прикмети у день весняного рівнодення?

все, що насниться цього дня, збудеться;

у День весняного рівнодення є традиція випікати печиво у вигляді жайворонків;

приліт птахів цього дня обіцяє урожай пшениці;

якщо розведене в цей день багаття високе і яскраве, то в наступному році життя буде щасливим і ситим;

мороз на День весняного рівнодення продовжиться ще 40 днів.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured