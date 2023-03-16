Колин Фаррелл вывел в свет младшего красавца-сына

Младшего сына актеру родила актриса Алисия Бахледа-Курус.

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46-летний ирландский актер Колин Фаррелл, у которого есть двое сыновей, Генри и Джеймс, от его бывших подруг Алисии Бахледа-Курус и Ким Борденав, начал приобщать их к светской жизни. Он появился на 95-й церемонии награждения премией "Оскар" в сопровождении 13-летнего Генри, младшего сына.

Актер, который был номинирован на золотую статуэтку за роль в фильме "Банши Инишерина", позировал фотографам, обнимая за плечи Генри. И отец, и сын были в одинаковых темных элегантных костюмах.

Колин, который так и не получил "Оскар" в этот раз, неоднократно признавался, что ему очень нравится быть отцом. Когда ему вручили "Золотой глобус" за этот же фильм, он сказал:

"Мои дети смотрят это дома. Джеймс и Генри, любовь всей моей жизни, я так вас люблю".

С матерью Генри, актрисой Алисией Бахледа-Курус, Фаррелл познакомился на во время съемок романтической драмы "Ундина" об ирландском рыбаке, который думает, что поймал селки, мифологическое морское существо. В октябре 2009 года у них родился Генри, однако ребенок не смог удержать их вместе, и уже в 2010 году актеры расстались.

Отец и сын вышли на ковровую дорожку в абсолютно одинаковых костюмах Фото: Getty

Старшему сыну Колина, Джеймсу, 19 лет. Матерью Джеймса Падрайга Фаррелла является американо-канадская модель Ким Борденейв. Пара встречалась с 2002 по 2003 год. В сентябре 2003-го родился Джеймс. В 2007 году у мальчика диагностировали синдром Ангельмана, генетическое заболевание, которое имеет ряд симптомов, включая некоторые задержки развития

Актер с гордостью говорил о барьерах, которые его сын преодолел в своей жизни.

"Он не что иное как подарок. Насколько я понимаю, он именно такой, каким должен быть. Я смотрю вокруг и вижу людей, которые прекрасно двигаются, ходят изящно, говорят с великолепной дикцией и ясностью, а также прекрасным владением английским языком, и мы все жалкие ублюдки, включая меня, временами! Вы знаете, мы хотим быть кем-то лучше, соревнуемся с человеком рядом с нами… И затем я вижу этого парня, который не двигается так, как считается "нормальным", и он так же счастлив насколько это возможно", – говорил Фарелл.

Колин в 2017 году на ежегодном саммите и гала-концерте, посвященном исследованию синдрома Ангельмана, дал свой совет другим родителям:

"Борьба ребенка с особыми потребностями может быть настолько жестокой, что он может разорвать ваше сердце. Но разделенная любовь, чистая сила и наблюдаемый героизм – это игла и нить, которые залечивают все слезы".

Ранее Фокус писал, что Колин Фаррелл играет Пингвина в новом фильме о Бэтмене.