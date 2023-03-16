Колін Фаррелл вивів у світ молодшого красеня-сина

Молодшого сина акторові народила актриса Алісія Бахледа-Курус.

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46-річний ірландський актор Колін Фаррелл, у якого є двоє синів, Генрі та Джеймс, від його колишніх подруг Алісії Бахледа-Курус та Кім Борденав, почав долучати їх до світського життя. Він з'явився на 95-й церемонії нагородження премією "Оскар" у супроводі 13-річного Генрі, молодшого сина.

Актор, який був номінований на золоту статуетку за роль у фільмі "Банші Інішеріна", позував фотографам, обійнявши за плечі Генрі. І батько, і син були в однакових елегантних темних костюмах.

Колін, який так і не отримав "Оскара" цього разу, неодноразово зізнавався, що йому дуже подобається бути батьком. Коли йому вручили "Золотий глобус" за цей фільм, він сказав:

"Мої діти дивляться це вдома. Джеймс і Генрі, любов всього мого життя, я так вас люблю".

З матір'ю Генрі, актрисою Алісією Бахледа-Курус, Фаррелл познайомився під час зйомок романтичної драми "Ундіна" про ірландського рибалку, який думає, що впіймав, міфологічну морську істоту. У жовтні 2009 року у них народився Генрі, проте дитина не змогла втримати їх разом, і вже в 2010 році актори розлучилися.

Батько та син вийшли на килимову доріжку в абсолютно однакових костюмах Фото: Getty

Старшому синові Коліна, Джеймсу, 19 років. Мати Джеймса Падрайга Фаррелла є американо-канадською моделлю Кім Борденейв. Пара зустрічалася з 2002 до 2003 року. У вересні 2003-го народився Джеймс. У 2007 році у хлопчика діагностували синдром Ангельмана, генетичне захворювання, яке має низку симптомів, включно деякі затримки у розвитку.

Актор із гордістю говорив про бар'єри, які його син подолав у своєму житті.

"Він не що інше як подарунок. Наскільки я розумію, він саме такий, яким має бути. Я дивлюся навколо і бачу людей, які чудово рухаються, ходять витончено, розмовляють з чудовою дикцією та ясністю, а також чудово володіють англійською мовою, і ми всі жалюгідні виродки, включно зі мною! Ви знаєте, ми хочемо бути кимось краще, змагаємося з людиною поруч із нами… І потім я бачу цього хлопця, який не рухається так, як вважається "нормально", і він так само щасливий, наскільки це можливо", – говорив Фарелл.

Колін у 2017 році на щорічному саміті та гала-концерті, присвяченому дослідженню синдрому Ангельмана, дав свою пораду іншим батькам:

"Боротьба дитини з особливими потребами може бути настільки жорстокою, що вона може розірвати ваше серце. Але розділена любов, чиста сила і героїзм, що спостерігається, — це голка і нитка, які заліковують усі сльози".

Раніше Фокус писав, що Колін Фаррелл грає Пінгвіна в новому фільмі про Бетмена.