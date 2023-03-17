Между "Армагеддоном" и "Парком Юрского периода". Стоит ли смотреть "65"

Накануне в украинский прокат вышел научно-фантастический триллер с Адамом Драйвером в главной роли — "65". Рассказываем, стоит ли смотреть на попытку голливудских продюсеров слегка поспекулировать на теме динозавров.

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Съемки картины "65" закончили еще около двух лет назад, во время активной фазы ковидного карантина. Но релизу фильма все не давали "зеленый свет" и переносили его не менее пяти раз. А ведь это один из немногих, не франшизных фантастических триллеров, призванных поконкурировать сразу со всеми знаменитыми представителями жанра. Здесь вам и "Спуск" и "Армагеддон", и, конечно же, "Парк Юрского периода" в сочетании с фрагментами из "Хищника".

Трейлер фильма "65"

О чем фильм "65"

Итак, Адам Драйвер играет командира космического корабля — Миллса, пилота и исследователя из периода "до появления человечества", который весьма неохотно соглашается пилотировать двухлетнюю миссию в обмен на большие деньги, которые помогут оплатить спасительные медицинские услуги для его дочери Невин. Когда обломки астероида убивают других пассажиров и бросают его судно на Землю "периода динозавров", Миллс размышляет, стоит ли вообще посылать сигнал бедствия о помощи. Но обнаружив единственную другую выжившую, девочку по имени Коа, которая примерно одного возраста с Невин, герой берет на себя ответственность спасти ее, ведь родители Коа погибли во время крушения корабля вместе с другими пассажирами.

Миллс и Коа

Собрав отдельные части своего корабля, Миллс использует крохи от его технологически развитой культуры и отправляется в трудный путь по местности, заполненной зыбучими песками, огромными гейзерами, опасной для жизни растительностью и множеством видов динозавров. Но когда герои преодолевают очередную опасность на своем пути, появляется гораздо большая: астероид, сбивший их корабль, движется по курсу столкновения с Землей. Вскоре они оказываются втянуты в гонку на время: им нужно добраться до спасательной капсулы корабля, не погибнуть в огненном шаре, и не быть просто быть съеденными динозаврами. И да, все это происходит на планете Земля 65 миллионов лет назад, именно поэтому фильм называется "65".

В общем и целом фильм можно назвать "съедобным" и вполне смотрибельным, но есть одна значительная проблема: в нем практически нет сюжета. Есть основная линия — выживание и ежеминутная борьба за него. Есть грустная история пилота, которая с ним случилась в качестве предыстории, но в процессе фильма зритель просто наблюдает за тем, как пилот и его маленькая спутница убегают, бегут, падают, спасаются и снова бегут. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что эти герои тебе никто и их судьба — не так уж и важна, а ведь все потому что, герои совсем не раскрыты. Мешает ли это обстоятельство наслаждаться динозаврами на большом экране? Конечно же нет! Но оно точно мешает дать фильму шанс на достойное место в списке хорошо известных "представителей" жанра.

Словом, фильм — далеко не шедевр, но откровенно, не так уж плох, если не принимать во внимание ощутимую вторичность и отсутствие основной сюжетной линии. Но публика давно соскучилась по таким вот масштабным триллерам, и в принципе, готова отнестись к этой самой вторичности с пониманием.

Стоит ли смотреть фильм "65"?

Да, если:

Вы соскучились по динозаврам, в картине "65" они представлены во всем энциклопедическом разнообразии.

Вы поклонник жанра: даже если наступит разочарование, вы хотя бы попробовали.

Не, если: