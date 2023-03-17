Між "Армагеддоном" та "Парком Юрського періоду". Чи варто дивитися "65"

Напередодні в український прокат вийшов науково-фантастичний трилер із Адамом Драйвером у головній ролі — "65". Розповідаємо, чи варто дивитись на спробу голлівудських продюсерів трохи поспекулювати на темі динозаврів.

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Зйомки картини "65" закінчили ще близько двох років тому під час активної фази ковідного карантину. Але релізу фільму всі не давали "зелене світло" та переносили його не менше п'яти разів. Адже це один із небагатьох, не франшизних фантастичних трилерів, покликаних поконкурувати одразу з усіма знаменитими представниками жанру. Тут вам і "Спуск" та "Армагеддон", і, звичайно ж, "Парк Юрського періоду" у поєднанні з фрагментами з "Хижака".

Трейлери фильму "65"

Про що фільм "65"

Отже, Адам Драйвер грає командира космічного корабля — Міллса, пілота та дослідника з періоду "до появи людства", який дуже неохоче погоджується пілотувати дворічну місію в обмін на великі гроші, які допоможуть сплатити за рятівні медичні послуги для його дочки Невін. Коли уламки астероїда вбивають інших пасажирів і кидають його судно на Землю "періоду динозаврів", Міллс розмірковує, чи взагалі варто посилати сигнал лиха про допомогу. Але виявивши єдину іншу дівчинку, що вижила, на ім'я Коа, яка приблизно одного віку з Невін, герой бере на себе відповідальність врятувати її, адже батьки Коа загинули під час аварії корабля разом з іншими пасажирами.

Міллс та Коа

Зібравши окремі частини свого корабля, Міллс використовує крихти від його технологічно розвиненої культури та вирушає у важкий шлях місцевістю, заповненою хиткіми пісками, величезними гейзерами, небезпечною для життя рослинністю та безліччю видів динозаврів. Але коли герої долають чергову небезпеку на своєму шляху, з'являється набагато більша: астероїд, котрий збив їх корабель, рухається за курсом зіткнення із Землею. Незабаром вони виявляються втягнутими в гонку на якийсь час: їм потрібно дістатися рятувальної капсули корабля, не загинути у вогненній кулі, і не бути просто з'їденими динозаврами. І так, все це відбувається на планеті Земля 65 мільйонів років тому, саме тому фільм називається "65".

Загалом і в цілому фільм можна назвати "їстівним" і цілком глядабельним, але є одна значна проблема: у ньому практично немає сюжету. Є основна лінія — виживання та щохвилинна боротьба за нього. Є сумна історія пілота, яка з ним трапилася як передісторія, але в процесі фільму глядач просто спостерігає за тим, як пілот і його маленька супутниця тікають, біжать, падають, рятуються і знову біжать. У якийсь момент ловиш себе на думці, що ці герої тобі ніхто і їхня доля — не така вже й важлива, адже все тому, що герої зовсім не розкриті. Чи заважає ця обставина насолоджуватися динозаврами на великому екрані? Звичайно ж ні! Але воно точно заважає дати фільму шанс на гідне місце у списку добре відомих "представників" жанру.

Словом, фільм — далеко не шедевр, але відверто, не так уже й погано, якщо не брати до уваги відчутну вторинність і відсутність основної сюжетної лінії. Але публіка давно скучила за такими масштабними трилерами, і в принципі, готова поставитися до цієї самої вторинності з розумінням.

Чи варто дивитися фільм "65"?

Так, якщо:

Ви скучили за динозаврами, у картині "65" вони представлені у всьому енциклопедичному розмаїтті.

Ви шанувальник жанру: навіть якщо настане розчарування, ви хоч би спробували.

Ні, якщо: