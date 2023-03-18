Стиль жизни
18 марта 2023 года: Конона Мандонского - что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя совершать крупные покупки и обсуждать людей.
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Что случилось в этот день:
Сегодня в православной церкви почитают память Конона Мандонского. Он известен своим скромным образом жизни и служением Богу до последнего вздоха. Однажды наместник по имени Публий был прислан для того, чтобы уничтожить всех христиан, одной из его жертв стал и Конон. Его спросили на суде что он выберет: отречься от Бога и поклонится идолам или умереть, он выбрал Господа, за что был подвергнут пыткам и смерти.
Что нельзя делать 18 марта:
- совершать крупные покупки;
- сплетничать и обсуждать людей;
- ходить в гости;
- обижаться и ссориться.
Народные приметы и поверья:
- теплый и ясный день — к жаркому лету;
- если появились подснежники — можно начинать вспашку;
- солнечный день без туч — летом не будет града.
День ангела празднуют:
Андрей, Кирилл, Константин, Юрий, Иван, Федор, Раиса.
Родились сегодня:
- 1952 год — Юрий Винничук, украинский писатель, журналист, редактор;
- 1989 — Лили Коллинз, англо-американская актриса и фотомодель, главная героиня сериала "Эмили в Париже".
Также в этот день:
- 1662 год — в Париже начал курсировать первый общественный транспорт (карета на восемь мест);
- 1913 год — во Львове создали военное общество "Сечевые стрелки";
- 1946 год — в Вашингтоне свою работу начал "Всемирный банк";
- 2004 год — Верховная Рада приняла Гражданский процессуальный кодекс Украины;
- 2014 год — незаконная аннексия Крыма Россией.