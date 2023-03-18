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Стиль жизни

18 марта 2023 года: Конона Мандонского - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя совершать крупные покупки и обсуждать людей.

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Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память Конона Мандонского. Он известен своим скромным образом жизни и служением Богу до последнего вздоха. Однажды наместник по имени Публий был прислан для того, чтобы уничтожить всех христиан, одной из его жертв стал и Конон. Его спросили на суде что он выберет: отречься от Бога и поклонится идолам или умереть, он выбрал Господа, за что был подвергнут пыткам и смерти.

Что нельзя делать 18 марта:

  • совершать крупные покупки;
  • сплетничать и обсуждать людей;
  • ходить в гости;
  • обижаться и ссориться.

Народные приметы и поверья:

  • теплый и ясный день — к жаркому лету;
  • если появились подснежники — можно начинать вспашку;
  • солнечный день без туч — летом не будет града.

День ангела празднуют:

Андрей, Кирилл, Константин, Юрий, Иван, Федор, Раиса.

Родились сегодня:

  • 1952 год — Юрий Винничук, украинский писатель, журналист, редактор;
  • 1989 — Лили Коллинз, англо-американская актриса и фотомодель, главная героиня сериала "Эмили в Париже".

Также в этот день:

  • 1662 год — в Париже начал курсировать первый общественный транспорт (карета на восемь мест);
  • 1913 год — во Львове создали военное общество "Сечевые стрелки";
  • 1946 год — в Вашингтоне свою работу начал "Всемирный банк";
  • ​​2004 год — Верховная Рада приняла Гражданский процессуальный кодекс Украины;
  • 2014 год — незаконная аннексия Крыма Россией.