18 березня 2023 року: Конона Мандонського — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна робити великі покупки й обговорювати людей.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять Конона Мандонського. Він відомий своїм скромним способом життя і служінням Богу до останнього подиху. Одного разу намісника на ім'я Публій було відправлено для того, щоб знищити всіх християн, однією з його жертв став і Конон. Його запитали на суді, що він обере: зректися Бога і вклонитися ідолам або померти, він обрав Господа, за що був підданий тортурам і смерті.

Що не можна робити 18 березня:

робити великі покупки;

пліткувати й обговорювати людей;

ходити в гості;

ображатися та сваритися.

Народні прикмети та повір'я:

теплий і ясний день — до спекотного літа;

якщо з'явилися проліски — можна починати оранку;

сонячний день без хмар — улітку не буде граду.

День ангела святкують:

Андрій, Кирило, Костянтин, Юрій, Іван, Федір, Раїса.

Народилися сьогодні:

1952 рік — Юрій Винничук, український письменник, журналіст, редактор;

1989 рік — Лілі Коллінз, англо-американська акторка та фотомодель, головна героїня серіалу "Емілі в Парижі".

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