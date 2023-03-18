Стиль життя
18 березня 2023 року: Конона Мандонського — чого сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна робити великі покупки й обговорювати людей.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять Конона Мандонського. Він відомий своїм скромним способом життя і служінням Богу до останнього подиху. Одного разу намісника на ім'я Публій було відправлено для того, щоб знищити всіх християн, однією з його жертв став і Конон. Його запитали на суді, що він обере: зректися Бога і вклонитися ідолам або померти, він обрав Господа, за що був підданий тортурам і смерті.
Що не можна робити 18 березня:
- робити великі покупки;
- пліткувати й обговорювати людей;
- ходити в гості;
- ображатися та сваритися.
Народні прикмети та повір'я:
- теплий і ясний день — до спекотного літа;
- якщо з'явилися проліски — можна починати оранку;
- сонячний день без хмар — улітку не буде граду.
День ангела святкують:
Андрій, Кирило, Костянтин, Юрій, Іван, Федір, Раїса.
Народилися сьогодні:
- 1952 рік — Юрій Винничук, український письменник, журналіст, редактор;
- 1989 рік — Лілі Коллінз, англо-американська акторка та фотомодель, головна героїня серіалу "Емілі в Парижі".
Також у цей день:
- 1662 рік — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт (карета на вісім місць);
- 1913 рік — у Львові створили військове товариство "Січові стрільці";
- 1946 рік — у Вашингтоні свою роботу почав "Всесвітній банк";
- 2004 рік — Верховна Рада прийняла Цивільний процесуальний кодекс України;
- 2014 рік — незаконна анексія Криму Росією.