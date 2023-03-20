Стиль жизни
Новолуние в марте 2023 года: что нельзя делать
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Новолуние — начало нового месяца, оно запускает цикл и знаменует время для планирования и закладывания намерений. Астрологи рекомендуют провести этот период в спокойствии и уединении.
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Когда наступит Новолуние в марте?
Новолуние наступит уже завтра, 21 марта, в 19:37 в знаке Рыбы по ведической астрологии Джйотиш, и в знаке Овен в западной астрологии.
Что можно делать в этот период:
- составлять планы на ближайшее будущее;
- заняться творчеством или поиском нового хобби;
- решать финансовые вопросы, раздавать долги;
- заниматься благотворительностью;
- физические нагрузки;
- заниматься йогой и медитациями;
- делать чек ап организма;
- убирать дом и рабочее пространство.
Что нельзя делать в Новолуние:
- начинать новые важные дела (только планировать);
- путешествовать, особенно далеко;
- отмечать свадьбу;
- делать уколы красоты и пластические операции;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- совершать крупные покупки (недвижимость, акции).
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl