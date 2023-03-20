Новий місяць у березні 2023 року: що не можна робити

Молодик — початок нового місяця, він запускає цикл і знаменує час для планування і закладання намірів. Астрологи рекомендують провести цей період у спокої та усамітненні.

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Молодик настане вже завтра, 21 березня, о 19:37 у знаку Риби за ведичною астрологією Джйотіш, і в знаку Овен у західній астрології.

Що можна робити у цей період:

складати плани на найближче майбутнє;

зайнятися творчістю чи пошуком нового хобі;

вирішувати фінансові питання, роздавати борги;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою та медитаціями;

робити чекап організму;

прибирати будинок та робочий простір.

Що не можна робити в Молодий місяць:

розпочинати нові важливі справи (тільки планувати);

мандрувати, особливо далеко;

відзначати весілля;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь та жирну їжу;

робити великі покупки (нерухомість, акції).

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl