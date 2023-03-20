Стиль життя
Новий місяць у березні 2023 року: що не можна робити
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Молодик — початок нового місяця, він запускає цикл і знаменує час для планування і закладання намірів. Астрологи рекомендують провести цей період у спокої та усамітненні.
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Коли настане Молодик у березні?
Молодик настане вже завтра, 21 березня, о 19:37 у знаку Риби за ведичною астрологією Джйотіш, і в знаку Овен у західній астрології.
Що можна робити у цей період:
- складати плани на найближче майбутнє;
- зайнятися творчістю чи пошуком нового хобі;
- вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
- займатися благодійністю;
- фізичні навантаження;
- займатися йогою та медитаціями;
- робити чекап організму;
- прибирати будинок та робочий простір.
Що не можна робити в Молодий місяць:
- розпочинати нові важливі справи (тільки планувати);
- мандрувати, особливо далеко;
- відзначати весілля;
- робити уколи краси та пластичні операції;
- вживати алкоголь та жирну їжу;
- робити великі покупки (нерухомість, акції).
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl