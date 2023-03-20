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Стиль життя

Новий місяць у березні 2023 року: що не можна робити

Фото: Getty Images

Молодик — початок нового місяця, він запускає цикл і знаменує час для планування і закладання намірів. Астрологи рекомендують провести цей період у спокої та усамітненні.

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Коли настане Молодик у березні?

Молодик настане вже завтра, 21 березня, о 19:37 у знаку Риби за ведичною астрологією Джйотіш, і в знаку Овен у західній астрології.

Що можна робити у цей період:

  • складати плани на найближче майбутнє;
  • зайнятися творчістю чи пошуком нового хобі;
  • вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
  • займатися благодійністю;
  • фізичні навантаження;
  • займатися йогою та медитаціями;
  • робити чекап організму;
  • прибирати будинок та робочий простір.

Що не можна робити в Молодий місяць:

  • розпочинати нові важливі справи (тільки планувати);
  • мандрувати, особливо далеко;
  • відзначати весілля;
  • робити уколи краси та пластичні операції;
  • вживати алкоголь та жирну їжу;
  • робити великі покупки (нерухомість, акції).

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl