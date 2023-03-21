День, когда что-то решится. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 марта 2023 года

Звезды советуют сегодня отпустить ситуацию, чтобы она решилась, а также не поддаваться на мнение окружающих.

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Овен

Сегодня то, что вас беспокоит долгое время дойдет до стадии, когда вам останется только отпустить ситуацию и принять ее такой, какая она есть, ведь дальше от вас уже ничего не зависит. Возможно, бездействие поможет все поменять.

Телец

День будет не из простых, ведь вам придется доказывать свою правоту или компетенцию. На это уйдет много сил и энергии, но вы все делаете правильно. Главное не переборщить с эмоциями.

Близнецы

День будет очень насыщенным. Не бойтесь перемен и не оглядывайтесь на мнение окружающих. Ощутите вкус этого ритма жизни и действуйте смело.

Рак

Сегодня есть вероятность конфликта. Если вы чувствуете, что его не избежать, то старайтесь не говорить на эмоциях, держите трезвой голову, и тогда получится удачно выйти из ситуации.

Лев

Сегодняшний день может стать новым этапом в отношениях с вашей половинкой. Не игнорируйте просьбы вашего партнера в этот день.

Дева

Сегодня вы будете окрылены и вдохновлены. Перед вами замаячат новые вершины, вы почувствуете прилив сил, которых действительно хватит надолго, чтобы совершить все задуманное.

Весы

Ностальгия за прошлым сегодня поглотит вас, но не стоит воспринимать это как знак к возвращению куда-то. Позвольте себе поскучать за кем-то или чем-то лишь недолго, далее отбрасывайте тоскливые мысли и поднимайте себе настроение.

Скорпион

Есть вероятность, что вас сегодня попытаются обхитрить или обмануть. Будьте особенно внимательны со всем денежными операциями и подписаниями документов. Также звезды советуют вам сыграть на опережение и сблефовать там, где это понадобится.

Стрелец

Вероятно, что старые вещи, старые друзья или прежние взгляды на жизнь пора поменять. Есть что-то, что тянет вас на дно, и сегодня благоприятный день, чтобы от этого избавиться.

Козерог

Вы неправильно расставили приоритеты в своей жизни. Пересмотрите их и займитесь разрешением этого вопроса, тогда тяжелый груз спадет с плечей.

Водолей

Заканчивается непростой период в вашей жизни. Впереди новые перспективы и много изменений. Будьте готовы морально к этому и воспринимайте все спокойно.

Рыбы

Сегодня кто-то попытается понизить вашу самооценку и повлиять на вашу уверенность в себе, но это ни что больше, чем зависть.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ