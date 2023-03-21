День, коли щось вирішиться. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 березня 2023 року

Зірки радять сьогодні відпустити ситуацію, щоб вона вирішила ся, а також не піддаватися думці оточуючих.

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Овен

Сьогодні те, що вас турбує довгий час, дійде до стадії, коли вам залишиться тільки відпустити ситуацію і прийняти її такою, якою вона є, адже далі від вас уже нічого не залежить. Можливо, бездіяльність допоможе все змінити.

Телець

День буде не з простих, адже вам доведеться доводити свою правоту чи компетенцію. На це піде багато сил та енергії, але ви все робите правильно. Головне не перебрати з емоціями.

Близнюки

День буде дуже насиченим. Не бійтеся змін і не озирайтесь на думку оточуючих. Відчуйте смак цього ритму життя та дійте сміливо.

Рак

Сьогодні є ймовірність конфлікту. Якщо ви відчуваєте, що його не уникнути, то намагайтеся не говорити на емоціях, тримайте тверезу голову, і тоді вдасться вдало вийти з ситуації.

Лев

Сьогоднішній день може стати новим етапом у стосунках із вашою половинкою. Не ігноруйте прохання вашого партнера цього дня.

Діва

Сьогодні ви будете окрилені та натхненні. Перед вами замаячать нові вершини, ви відчуєте приплив сил, яких справді вистачить надовго, щоб зробити все задумане.

Терези

Ностальгія за минулим сьогодні поглине вас, але не варто сприймати це як знак повернення кудись. Дозвольте собі понудьгувати за кимось чи чимось лише недовго, далі відкидайте тужливі думки та піднімайте собі настрій.

Скорпіон

Є ймовірність, що вас сьогодні спробують обхитрити чи обдурити. Будьте особливо уважні з усіма грошовими операціями та підписаннями документів. Також зірки радять вам зіграти на випередження та зблефувати там, де це знадобиться.

Стрілець

Ймовірно, що старі речі, старі друзі чи колишні погляди життя пора поміняти. Є щось, що тягне вас на дно, і сьогодні сприятливий день, щоб цього позбутися.

Козеріг

Ви неправильно розставили пріоритети у своєму житті. Перегляньте їх і займіться вирішенням цього питання, тоді важкий вантаж спаде з плечей.

Водолій

Закінчується непростий період у вашому житті. Попереду нові перспективи та багато змін. Будьте готові до цього морально і сприймайте все спокійно.

Риби

Сьогодні хтось спробує знизити вашу самооцінку і вплинути на вашу впевненість у собі, але це ніщо більше, ніж заздрість.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ