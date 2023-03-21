Календарь красоты на апрель 2023: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос

Астрологи утверждают, что фазы Луны влияют не только на настроение и самочувствие людей, но и на состояние кожи и волос.

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В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после стрижки и медленно растут, а в растущую — наоборот — растут очень быстро и форму укладки практически не держат. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в апреле:

Растущая Луна — 1-5, 21-30 апреля 2023

Полнолуние — 6 апреля 2023

Убывающая Луна — 7-19 апреля 2023

Новолуние — 20 апреля 2023

Удачные дни для стрижки волос: 1-4, 7-9, 11, 13-19, 25-30 апреля

Стрижка для быстрого роста волос: 1-4, 11, 15, 16, 22, 25-30 апреля

Стрижка для оздоровления и густоты волос: 8, 14, 27 апреля

Благоприятные дни для окрашивания волос: 2, 6, 9, 12-15, 18, 26-29 апреля

Окрашивание только в натуральные цвета: 9, 13, 27 апреля

Лучшие дни для завивки волос: 7, 9, 11-19, 23, 26, 29 апреля

Кардинальное изменение стрижки: 1, 7, 17, 28 апреля

Неудачные дни похода в салон красоты: 5, 10, 20, 21, 24 апреля