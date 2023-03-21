Календар краси на квітень 2023: сприятливі та несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся

Астрологи стверджують, що фази Місяця впливають не тільки на настрій та самопочуття людей, а й на стан шкіри та волосся.

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У спадаючий Місяць волосся довго зберігає форму після стрижки і повільно росте, а в зростаючий — навпаки — росте дуже швидко і форму укладки практично не тримають. Період повного місяця вважається найкращим часом для будь-яких робіт з волоссям: у цей час воно здорове і слухняне.

Фази Місяця у квітні:

Місяць, що росте — 1-5, 21-30 квітня 2023

Повний місяць — 6 квітня 2023

Місяць, що зменшується — 7-19 квітня 2023

Молодий місяць — 20 квітня 2023

Вдалі дні для стрижки волосся: 1-4, 7-9, 11, 13-19, 25-30 квітня

Стрижка для швидкого росту волосся: 1-4, 11, 15, 16, 22, 25-30 квітня

Стрижка для оздоровлення та густоти волосся: 8, 14, 27 квітня

Сприятливі дні для фарбування волосся: 2, 6, 9, 12-15, 18, 26-29 квітня

Фарбування тільки в натуральні кольори: 9, 13, 27 квітня

Найкращі дні для завивки волосся: 7, 9, 11-19, 23, 26, 29 квітня

Кардинальна зміна стрижки: 1, 7, 17, 28 квітня

Невдалі дні походу в салон краси: 5, 10, 20, 21, 24 квітня