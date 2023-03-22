Наконец-то, приличное фэнтези! Почему стоит посмотреть "Подземелья и драконы. Честь среди воров"

На экраны выходит очередная киноадаптация настольной игры "Подземелья и драконы" и это хорошее событие!

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30 марта в Украине стартует показ нового фильма в жанре фэнтези "Подземелья и драконы. Честь среди воров", снятого по мотивам популярной настольной игры — "Подземелья и драконы". Мы уже побывали на допремьерном показе и готовы рассказать о своих впечатлениях первыми.

Трейлер фильма "Подземелья и драконы. Честь среди воров"

О чем фильм "Подземелья и драконы. Честь среди воров"

Звезды "Чести среди воров" Крис Пайн в роли профессионального певца, способного играть на лютне и Мишель Родригес в роли обладательницы топора Хольги ла Барбэр, которые когда-то были частью банды преступников, совершавших ограбления вместе с колдуном Саймоном Омаром (Джастис Смит) и хитрым Форджем Флетчером (Хью Грант). После того, как Эджин соглашается на особенно опасную работу в надежде получить артефакт, который позволит ему воскресить его умершую жену, группа попадает в плен. После побега из тюрьмы — в бесспорно забавной сцене с участием ааракокры, одного из людей-птиц "Подземелья и драконов" — Эджин и Хольга должны собрать новую команду, чтобы снова украсть артефакт и вернуть доверие дочери Эджина.

Кадр из фильма "Подземелья и драконы. Честь среди воров"

Сюжет "Чести среди воров" слегка банален и необычен одновременно. Его парадигма изложения чрезвычайно предсказуема, но конкретные сюжетные повороты выглядят неожиданными. Фильм похож на некую динамичную экскурсию, когда команда, к которой присоединяются колдун Саймон и новичок-друид Дорик (София Лиллис), мчится из одного места в другое с головокружительной скоростью. Хотя приятно видеть, что некоторые из самых любимых мест фэнтезийной ролевой игры, включая Невервинтер и Подземье, воссозданы с достаточной детализацией, чтобы фанаты мгновенно узнавали их. Эта неумолимая скорость делает адаптацию "Подземелья и драконов" больше похожим на безумное катание на американских горках. И все бы ничего, но зрителю остается слишком мало времени, чтобы лучше познакомиться с главными героями.

В общем и целом, фильм снят динамично. Спецэффекты радуют и приятно впечатляют. Поклонники фэнтези найдут картину привлекательной и местами незабываемой. Картина выглядит выдающейся, особенно после очевидного провала сериала "Властелин колец: Кольца власти", слишком сильно обманувшего ожидания поклонников жанра.

Эффекта добавляет непревзойденный актерский состав. Здесь вам и Хью Грант в незабываемых, расшитых золотом халатах в своем неизменном образе обаятельной сволочи, и Брэдли Купер в роли "мужичка с ноготок", и Крис Пайн, чей герой забавен и туп как пробка, и Мишель Родригес в роли бой-бабы, способной в одиночку сражаться с десятком крепких парней… Маги, колдуны, драконы, сказочные животные, ожившие мертвецы и квест-ходилка по смертоносному лабиринту на закуску, полностью передающий механизм и атмосферу игры. Словом, зрителей ожидает два часа интересного приключения, в котором каждый найдет что-то приятное для себя. Можно ответственно заявить: наконец-то на экраны вышло достойное кино в жанре фэнтези, который нельзя пропустить!

Отдельного внимания заслуживают главный претендент на роль Джеймса Бонда и звезда "Бриджертонов" Реге-Жан Пейдж, которому досталась роль скучного паладина Ксенка, который своими принципами мешает всей компании воров добиться желаемого. Однако, герой спасает котят из пасти огромной рыбины (в прямом смысле этого слова) и этим может растопить любое сердце.

Еще очень запоминается чародей Саймон (Джастис Смит), который своими нелепыми попытками подкатить к понравившейся девушке умиляет и смешит одновременно. И да, драконы тоже будут. И они приятно вас удивят.

Так стоит ли смотреть фильм "Подземелье и драконы. Честь среди воров"?

Да, если:

Вы соскучились по сказочным сюжетам с яркими спецэффектами, драконами и 300-летними колдуньями.

Нет, если: