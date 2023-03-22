Нарешті пристойне фентезі! Чому варто подивитися "Підземелля та дракони. Честь серед злодіїв"

На екрани виходить чергова кіноадаптація настільної гри "Підземелля та дракони" і це гарна подія!

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30 березня в Україні стартує показ нового фільму в жанрі фентезі "Підземелля та дракони. Честь серед злодіїв", знятого за мотивами популярної настільної гри — "Підземелля та дракони". Ми вже побували на допрем'єрному показі та готові розповісти про свої враження першими.

Трейлер фільму "Підземелля та дракони. Честь серед злодіїв"

Про що фільм "Підземелля та дракони. Честь серед злодіїв"

Зірки "Честі серед злодіїв" Кріс Пайн у ролі професійного співака, здатного грати на лютні та Мішель Родрігес у ролі володарки сокири Холга ла Барбер, які колись були частиною банди злочинців, які пограбували разом з чаклуном Саймоном Аумаром (Джастіс Сміт) Фордж Флетчер (Гью Грант). Після того, як Едгін погоджується на особливо небезпечну роботу, сподівавшись отримати артефакт, який дозволить йому воскресити його померлу дружину, група потрапляє в полон. Після втечі з в'язниці — у безперечно кумедній сцені за участю ааракокри, одного з людей-птиць "Підземелля та драконів" — Едгін та Холга мають зібрати нову команду, щоб знову вкрасти артефакт та повернути довіру доньці Едгіна.

Кадр із фільму "Підземелля та дракони. Честь серед злодіїв"

Сюжет "Честі серед злодіїв" трохи банальний і незвичайний одночасно. Його парадигма викладу є надзвичайно передбачуваною, але конкретні сюжетні повороти виглядають несподіваними. Фільм схожий на якусь динамічну екскурсію, коли команда, до якої приєднуються чаклун Саймон і новачок-друїд Дорік (Софія Лілліс), мчить з одного місця в інше з карколомною швидкістю. Хоча приємно бачити, що деякі з найулюбленіших місць фентезійної рольової гри, включно Невервінтер та Підзем'я, відтворені з достатньою деталізацією, щоб фанати миттєво впізнавали їх. Ця невблаганна швидкість робить адаптацію підземелля і драконів більше схожим на шалену поїздку на американських гірках. І все б нічого, але глядачеві залишається замало часу, щоб краще познайомитися з головними героями.

Загалом, фільм знятий динамічно. Спецефекти радують та приємно вражають. Шанувальники фентезі знайдуть картину привабливою та місцями незабутньою. Картина виглядає визначною, особливо після очевидного провалу серіалу "Володар перснів: Персні влади", що надто сильно обдурив очікування шанувальників жанру.

Ефекту додає неперевершений акторський склад. Тут вам і Г'ю Грант у незабутніх, розшитих золотом халатах у своєму незмінному образі чарівної сволоти, і Бредлі Купер у ролі "мужичка з нігтик", і Кріс Пайн, чий герой кумедний і тупий як пробка, і Мішель Родрігес у ролі бойової жінки, здатної поодинці битися з десятком міцних хлопців… Маги, чаклуни, дракони, казкові тварини, мерці, що ожили, і квест-бродилка по смертоносному лабіринту на закуску, що повністю передає механізм і атмосферу гри. Словом, на глядачів чекає дві години цікавої пригоди, в якій кожен знайде щось приємне для себе. Можна відповідально заявити: нарешті на екрани вийшло гідне кіно у жанрі фентезі, яке не можна пропустити!

На окрему увагу заслуговують головний претендент на роль Джеймса Бонда і зірка "Бріджертонів" Реге-Жан Пейдж, якому дісталася роль нудного паладина Ксенка, який своїми принципами заважає всій компанії злодіїв досягти бажаного. Однак, герой рятує кошенят з пащі величезної рибини (у прямому значенні цього слова) і цим може розтопити серце.

Ще дуже запам'ятовується чародій Саймон (Джастіс Сміт), який своїми безглуздими спробами підкотити до дівчини, що сподобалася, розчулює і смішить одночасно. Так, дракони теж будуть. І вони приємно здивують вас.

Тож чи варто дивитися фільм "Підземелля та дракони. Честь серед злодіїв"?

Так, якщо:

Ви скучили за казковими сюжетами з яскравими спецефектами, драконами та 300-річними чаклунками.

Ні, якщо: