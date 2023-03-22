Эмоциональные и резкие: три самых вспыльчивых знака Зодиака

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых очень легко вывести на резкую эмоцию.

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Стрелец

Стрельцы по своей натуре благородны и умеют вести себя сдержано. Но есть грань, доходя до которой, можно столкнуться с выплеском неприятных эмоций Стрельцов. Они не терпят лицемерия и неискренности, а также не могут сдержать гнев, если кто-то обидел их близких.

Близнецы

Все привыкли, что Близнецы очень дружелюбны, общительны и всегда на позитиве. Но это не мешает им обладать широким эмоциональным спектром. Близнецов может вывести из себя любая мелочь в виде безобидной шутки или неправильно подобранного слова. Но преимущество этого знака в том, что Близнецы быстро отходят и забывают обиды.

Лев

Львы отзывчивые люди, но подружиться с ними достаточно непросто, а вот поссориться — намного легче. Представителей этого знака можно легко обидеть, особенно если речь идет об их самолюбии. Они склонны к прямолинейности, эмоциональному всплеску и негодованию. И о своей вспыльчивости Львы обычно не жалеют, поэтому конфликт может затянуться надолго.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ