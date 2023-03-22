Емоційні та різкі: три найзапальніші знаки Зодіаку

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких легко вивести на різку емоцію.

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Стрілець

Стрільці за своєю натурою благородні та вміють поводитися стримано. Але є межа, доходячи до якої можна зіткнутися з виплеском неприємних емоцій Стрільців. Вони не терплять лицемірства та нещирості, а також не можуть стримати гніву, якщо хтось образив їхніх близьких.

Близнюки

Усі звикли, що Близнюки дуже доброзичливі, товариські та завжди на позитиві. Але це не заважає їм мати широкий емоційний спектр. Близнюків може вивести із себе будь-яка дрібниця на кшталт невинного жарту або неправильно підібраного слова. Але перевага цього знака полягає в тому, що Близнюки швидко відходять і забувають образи.

Лев

Леви чуйні люди, але потоваришувати з ними досить непросто, а от посваритися — набагато легше. Представників цього знака можна легко образити, особливо якщо йдеться про їхнє самолюбство. Вони схильні до прямолінійності, емоційного спалаху й обурення. І про свою запальність Леви зазвичай не шкодують, тому конфлікт може затягнутися надовго.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ