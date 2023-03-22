Коридор затмений 2023: когда будет и что нельзя делать
Коридором затмений называют период между двумя затемнениями — солнечным и лунным. Когда коридоры ожидать в этом году и что нельзя делать в эти периоды — рассказываем дальше.
Когда произойдет коридор затемнений в этом году?
В 2023 году ожидают два солнечных и два лунных затмения, поэтому будет два коридора затмений: с 20 апреля по 5 мая и с 14 октября по 28 октября.
Солнечные и лунные затмения будут:
20 апреля — состоится солнечное затмение в Овне
5 мая — лунное затмение в Скорпионе
14 октября — солнечное затмение будет в Весах
28 октября — лунное затмение в Тельце
Коридор затмений: что нельзя делать?
В период коридора затмений самыми неблагоприятными днями считаются первые и последние дни — дни затмений. В эти дни астрологи не рекомендуют начинать важные дела и принимать важные решения. Также существует ряд других рекомендаций, что нежелательно делать:
- устраиваться на новую работу и приступать к новым рабочим проектам;
- подписывать важные документы и договоры;
- брать кредиты и ввязываться в долги;
- конфликтовать и эмоционировать, начинать с кем-то вражду;
- ложиться под нож пластического хирурга.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl