Коридор затмений 2023: когда будет и что нельзя делать

Коридором затмений называют период между двумя затемнениями — солнечным и лунным. Когда коридоры ожидать в этом году и что нельзя делать в эти периоды — рассказываем дальше.

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Когда произойдет коридор затемнений в этом году?

В 2023 году ожидают два солнечных и два лунных затмения, поэтому будет два коридора затмений: с 20 апреля по 5 мая и с 14 октября по 28 октября.

Солнечные и лунные затмения будут:

20 апреля — состоится солнечное затмение в Овне

5 мая — лунное затмение в Скорпионе

14 октября — солнечное затмение будет в Весах

28 октября — лунное затмение в Тельце

Коридор затмений: что нельзя делать?

В период коридора затмений самыми неблагоприятными днями считаются первые и последние дни — дни затмений. В эти дни астрологи не рекомендуют начинать важные дела и принимать важные решения. Также существует ряд других рекомендаций, что нежелательно делать:

устраиваться на новую работу и приступать к новым рабочим проектам;

подписывать важные документы и договоры;

брать кредиты и ввязываться в долги;

конфликтовать и эмоционировать, начинать с кем-то вражду;

ложиться под нож пластического хирурга.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl