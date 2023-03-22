Коридор затемнень 2023: коли буде і чого не можна робити
Коридором затемнень називають період між двома затемненнями — сонячним і місячним. Коли коридори чекати цьогоріч і чого не можна робити в ці періоди, розповідаємо далі.
Коли відбудеться цьогорічний коридор затемнень?
У 2023 році очікують два сонячні та два місячні затемнення, тому буде два коридори затемнень: з 20 квітня по 5 травня і з 14 жовтня по 28 жовтня.
Сонячні та місячні затемнення будуть:
20 квітня — відбудеться сонячне затемнення в Овні
5 травня — місячне затемнення в Скорпіоні
14 жовтня — сонячне затемнення буде у Терезах
28 жовтня — місячне затемнення в Тельці
Коридор затемнення: чого не можна робити?
У період коридору затемнень найнесприятливішими днями вважаються перші й останні дні — дні затемнень. У ці дні астрологи не рекомендують розпочинати важливі справи й ухвалювати важливі рішення. Також існує низка інших рекомендацій, що небажано робити:
- влаштовуватися на нову роботу та починати нові робочі проєкти;
- підписувати важливі документи та договори;
- брати кредити та вплутуватися в борги;
- конфліктувати та емоціонувати, починати з кимось ворожнечу;
- лягати під ніж пластичного хірурга.
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl