Коридор затемнень 2023: коли буде і чого не можна робити

Коридором затемнень називають період між двома затемненнями — сонячним і місячним. Коли коридори чекати цьогоріч і чого не можна робити в ці періоди, розповідаємо далі.

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Коли відбудеться цьогорічний коридор затемнень?

У 2023 році очікують два сонячні та два місячні затемнення, тому буде два коридори затемнень: з 20 квітня по 5 травня і з 14 жовтня по 28 жовтня.

Сонячні та місячні затемнення будуть:

20 квітня — відбудеться сонячне затемнення в Овні

5 травня — місячне затемнення в Скорпіоні

14 жовтня — сонячне затемнення буде у Терезах

28 жовтня — місячне затемнення в Тельці

Коридор затемнення: чого не можна робити?

У період коридору затемнень найнесприятливішими днями вважаються перші й останні дні — дні затемнень. У ці дні астрологи не рекомендують розпочинати важливі справи й ухвалювати важливі рішення. Також існує низка інших рекомендацій, що небажано робити:

влаштовуватися на нову роботу та починати нові робочі проєкти;

підписувати важливі документи та договори;

брати кредити та вплутуватися в борги;

конфліктувати та емоціонувати, починати з кимось ворожнечу;

лягати під ніж пластичного хірурга.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl