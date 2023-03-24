В мире появитеся первое беззвучное колесо обозрения

В огромном "Сеульском кольце" не будет спиц и из 36 го кабинок будет открываться шикарный вид на центр столицы и горы.

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В Сеуле, столице Южной Кореи построят 180-метровое "Сеульское кольцо" (Seoul Ring) — самое большое в мире колесо обозрения без спиц, которое будет двигаться совершенно бесшумно. Об этом сообщает CNN.

Столичное правительство Сеула уже презентовало проект и показало, как будет выглядеть уникальное кольцо обозрения. Закончить его обещают к 2025 году. И хотят установить сразу несколько рекордов: "Сеульское кольцо" будет беззвучным, без спиц и самым высоким в Азии.

Проект "Сеульского кольца" Фото: The Seoul Metropolitan Government (SMG)

Оно заменит похожую достопримечательность: старое кольцо обозрения, которое было построено в 1980 году и закрыто пять лет назад.

Построят "Сеульское кольцо" в парке Ханыль, который находится неподалеку от стадиона Кубка мира и реки Ханган. Посетители колеса смогут увидеть роскошный вид на центр Сеула, а также горы Намсан и Пукхансан.

Проект "Сеульского кольца" Фото: The Seoul Metropolitan Government (SMG)

Также колесо обозрения будет символизировать примирение и объединение Южной и Северной Кореи.

А место, где построят колесо, ранее было свалкой, так что грандиозное строительство будет символом экономики замкнутого цикла с использованием возобновляемых ресурсов и борьбы с изменением климата.

Проект "Сеульского кольца" Фото: The Seoul Metropolitan Government (SMG)

"Сеульское кольцо" будет работать на солнечной энергии. Всего в нем будет 36 кабинок, каждая из которых будет вмещать до 25 человек. Ожидается, что в день полюбоваться видом смогут более 12 тысяч человек.

Напомним, другое знаменитое кольцо обозрения, "Лондонский глаз" (London Eye) с которым новую достопримечательность Сеула неизбежно будут сравнивать, высотой 135 метров (около 45 этажей) и в нем есть спицы. "Глаз" был открыт в 2000 году на берегу Темзы. Оно является вторым по размерам в Европе и одним из крупнейших в мире.

В ясную погоду из кабинок колеса обозрения можно увидеть весь Лондон.

Напомним, ранее стало известно, что в Саудовской Аравии стартовала постройка, пожалуй, самого амбициозного проекта последних лет: грандиозного горизонтального небоскреба "Линия".