У світі з'явитеся перше беззвучне колесо огляду

У величезному "Сеульському кільці" не буде спиць і з 36-го кабінок відкриватиметься шикарний краєвид на центр столиці та гори.

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У Сеулі, столиці Південної Кореї, збудують 180-метрове "Сеульське кільце" (Seoul Ring) — найбільше у світі колесо огляду без спиць, яке рухатиметься абсолютно безшумно. Про це повідомляє CNN.

Столичний уряд Сеула вже презентував проєкт і показав, як виглядатиме унікальне кільце огляду. Закінчити його обіцяють до 2025 року. І хочуть встановити одразу кілька рекордів: "Сеульське кільце" буде беззвучним, без спиць та найвищим в Азії.

Проєкт "Сеульського кільця" Фото: The Seoul Metropolitan Government (SMG)

Воно замінить схожу пам'ятку: старе кільце огляду, яке було збудовано у 1980 році та закрите п'ять років тому.

Збудують "Сеульське кільце" у парку Ханиль, який знаходиться неподалік стадіону Кубка світу та річки Ханган. Відвідувачі колеса зможуть побачити розкішний краєвид на центр Сеула, а також гори Намсан та Пукхансан.

Проєкт "Сеульського кільця" Фото: The Seoul Metropolitan Government (SMG)

Також колесо огляду символізуватиме примирення та об'єднання Південної та Північної Кореї.

А місце, де збудують колесо, раніше було звалищем, тож грандіозне будівництво буде символом економіки замкнутого циклу з використанням відновлюваних ресурсів та боротьби зі зміною клімату.

Проєкт "Сеульського кільця" Фото: The Seoul Metropolitan Government (SMG)

"Сеульське кільце" працюватиме на сонячній енергії. Загалом у ньому буде 36 кабінок, кожна з яких вміщатиме до 25 осіб. Очікується, що в день помилуватися видом зможуть понад 12 тисяч людей.

Нагадаємо, інше знамените кільце огляду, "Лондонське око" (London Eye) з яким нову пам'ятку Сеула неминуче порівнюватимуть, висотою 135 метрів (майже 45 поверхів) і в ньому є спиці. "Око" було відкрито в 2000 році на березі Темзи. Воно є другим за розмірами в Європі та одним із найбільших у світі.

У ясну погоду з кабінок оглядового колеса можна побачити весь Лондон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Саудівській Аравії стартувала споруда, мабуть, найамбіційнішого проєкту останніх років: грандіозного горизонтального хмарочоса "Лінія".