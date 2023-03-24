Аффирмации на здоровье: что нужно произносить ко Вселенной

Здоровье — одно из важнейших составляющих жизни каждого человека. Очень важно следить не только за физическим здоровьем, но и за ментальным. Что же нужно проговаривать каждый день, чтобы улучшить свое состояние?

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Аффирмации: что это и как использовать

Аффирмации – это фразы, которые содержат в себе утверждение, которое вы бы хотели применить на себя. Они влияют на наше подсознание и программируют на желаемый результат, давая четкие посылы во Вселенную. Но как сделать так, чтобы обычные фразы работали и осуществлялись? Самое главное, не допускайте ни капли сомнения в том, что вы произносите — и по смыслу, и по интонации. Также не забывайте, что нужно вкладывать в них особенные и самые важные для вас желания. Старайтесь не использовать в аффирмациях слово "не", говорить от первого лица и в реальном времени, а также проговаривать их регулярно и многократно. Ну и конечно, подкрепляйте их действиями, направленными на достижение результата, они будут работать в симбиозе с аффирмациями.

Аффирмации от Луизы Хей на здоровье:

Мое тело делает все возможное для сохранения отменного здоровья.

Моя жизнь сбалансирована: работа, отдых и развлечения — всему есть время. Я люблю и принимаю все, что помогает сохранить отличное здоровье.

Мысли о хорошем — залог прекрасного здоровья.

Я ощущаю в себе энергию, силу и здоровье.

Здоровье — это мое божественное право. Я могу претендовать на него.

Источник: https://www.louisehay.com/affirmations/