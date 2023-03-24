Афірмації на здоров'я: що потрібно промовляти до Всесвіту

Здоров'я — одна з найважливіших складових життя кожної людини. Дуже важливо стежити не лише за фізичним здоров'ям, а й за ментальним. Що ж потрібно промовляти щодня, щоб покращити свій стан?

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Афірмації: що це та як використовувати

Афірмації — це фрази, які містять у собі твердження, яке ви хотіли б застосувати на себе. Вони впливають на нашу підсвідомість і програмують на бажаний результат, даючи чіткі посилання в Усесвіт. Але як зробити так, щоб звичайні фрази працювали та здійснювалися? Найголовніше, не допускайте жодної краплі сумніву в тому, що ви вимовляєте, — і за змістом, і за інтонацією. Також не забувайте, що потрібно вкладати в них особливі та найважливіші для вас бажання. Намагайтеся не використовувати в афірмаціях слово "не", говоріть від першої особи та в реальному часі, а також промовляйте їх регулярно та багаторазово. Ну і, звичайно, підкріплюйте їх діями, спрямованими на досягнення результату, вони працюватимуть у симбіозі з афірмаціями.

Афірмації від Луїзи Гей на здоров'я:

Моє тіло робить усе можливе для збереження чудового здоров'я.

Моє життя збалансоване: робота, відпочинок і розваги — всьому є час. Я люблю та приймаю все, що допомагає зберегти чудове здоров'я.

Думки про хороше — запорука прекрасного здоров'я.

Я відчуваю в собі енергію, силу та здоров'я.

Здоров'я — це моє божественне право. Я можу на нього претендувати.

Джерело: https://www.louisehay.com/affirmations/