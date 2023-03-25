25 марта 2023 года: Феофана Исповедника - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя лениться и отказываться от физических нагрузок.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феофана Исповедника. Он прославился тем, что построил три монастыря и написал историческое произведение "Хронология", в котором собрал в хронологическом порядке важные события своего времени.
В Украине 25 марта отмечают День Службы безопасности.
Также 25 марта в мире празднуют Час Земли. Сегодня вечером важно выключить на час свет, чтобы поддержать экологию нашей планеты.
Что нельзя делать 25 марта:
- лениться, избегать физических нагрузок
- нарушать пост
- злиться, ругаться, сквернословить
- шить и вязать
Народные приметы и поверья:
- теплая погода — к дождливому лету
- идет снег — к холодному лету
- стоит туман утром — к хорошему урожаю зерновых
- идет дождь — к теплу
- на реках задерживается лед — к запоздалому холодному лету
Родились сегодня:
1947 — сэр Элтон Джон (при рожд. Реджинальд Кеннет Дуайт), британский певец, пианист, композитор, телеведущий
1976 — Владимир Кличко, украинский боксер-тяжеловес, олимпийский чемпион (1996), чемпион мира среди профессионалов по версии WBO
День ангела празднуют:
Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей
А также в этот день:
421 — Согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии в Северной Италии основана Венеция. Основана она была жителями области, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья
1843 — В Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом
1969 — начало постельного протеста Джона Леннона и его супруги
2002 — обнаружен ген эпилепсии