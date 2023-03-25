25 марта 2023 года: Феофана Исповедника - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться и отказываться от физических нагрузок.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феофана Исповедника. Он прославился тем, что построил три монастыря и написал историческое произведение "Хронология", в котором собрал в хронологическом порядке важные события своего времени.

В Украине 25 марта отмечают День Службы безопасности.

Также 25 марта в мире празднуют Час Земли. Сегодня вечером важно выключить на час свет, чтобы поддержать экологию нашей планеты.

Что нельзя делать 25 марта:

лениться, избегать физических нагрузок

нарушать пост

злиться, ругаться, сквернословить

шить и вязать

Народные приметы и поверья:

теплая погода — к дождливому лету

идет снег — к холодному лету

стоит туман утром — к хорошему урожаю зерновых

идет дождь — к теплу

на реках задерживается лед — к запоздалому холодному лету

Родились сегодня:

1947 — сэр Элтон Джон (при рожд. Реджинальд Кеннет Дуайт), британский певец, пианист, композитор, телеведущий

1976 — Владимир Кличко, украинский боксер-тяжеловес, олимпийский чемпион (1996), чемпион мира среди профессионалов по версии WBO

День ангела празднуют:

Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей

А также в этот день:

421 — Согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии в Северной Италии основана Венеция. Основана она была жителями области, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья

1843 — В Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом

1969 — начало постельного протеста Джона Леннона и его супруги

2002 — обнаружен ген эпилепсии