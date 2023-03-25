25 березня 2023: Феофана Сповідника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лінуватися та відмовлятися від фізичних навантажень.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феофана Сповідника. Він прославився тим, що збудував три монастирі та написав історичний твір "Хронологія", в якому зібрав у хронологічному порядку важливі події свого часу.

В Україні 25 березня святкують День Служби безпеки.

Також 25 березня у світі святкують Годину Землі. Сьогодні ввечері важливо вимкнути на годину світло, щоб підтримати екологію нашої планети.

Що не можна робити 25 березня:

лінуватися, уникати фізичних навантажень;

порушувати піст;

злитися, лаятись, лихословити;

шити і в'язати.

Народні прикмети та повір'я:

тепла погода — до дощового літа;

йде сніг — до холодного літа;

стоїть туман уранці — до хорошого врожаю зернових;

йде дощ — до тепла;

на річках тримається лід — до запізнілого холодного літа.

Народилися сьогодні:

1947 — сер Елтон Джон (при нар. Реджинальд Кеннет Двайт), британський співак, піаніст, композитор, телеведучий.

1976 — Володимир Кличко, український боксер-важковаговик, олімпійський чемпіон (1996), чемпіон світу серед професіоналів за версією WBO.

День ангела святкують:

Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Сергій

А також у цей день:

421 — Згідно з легендою, в день Благовіщення Діви Марії в Північній Італії засновано Венецію. Заснована вона була жителями області, які врятувалися від готів на пустельних островах болотистого узбережжя.

1843 — У Лондоні відкрито пішохідний тунель під Темзою, що пов'язує Врепінг з Розерхісом.

1969 — початок постільного протесту Джона Леннона та його дружини.

2002 — виявлено ген епілепсії.