25 березня 2023: Феофана Сповідника — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лінуватися та відмовлятися від фізичних навантажень.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феофана Сповідника. Він прославився тим, що збудував три монастирі та написав історичний твір "Хронологія", в якому зібрав у хронологічному порядку важливі події свого часу.
В Україні 25 березня святкують День Служби безпеки.
Також 25 березня у світі святкують Годину Землі. Сьогодні ввечері важливо вимкнути на годину світло, щоб підтримати екологію нашої планети.
Що не можна робити 25 березня:
- лінуватися, уникати фізичних навантажень;
- порушувати піст;
- злитися, лаятись, лихословити;
- шити і в'язати.
Народні прикмети та повір'я:
- тепла погода — до дощового літа;
- йде сніг — до холодного літа;
- стоїть туман уранці — до хорошого врожаю зернових;
- йде дощ — до тепла;
- на річках тримається лід — до запізнілого холодного літа.
Народилися сьогодні:
1947 — сер Елтон Джон (при нар. Реджинальд Кеннет Двайт), британський співак, піаніст, композитор, телеведучий.
1976 — Володимир Кличко, український боксер-важковаговик, олімпійський чемпіон (1996), чемпіон світу серед професіоналів за версією WBO.
День ангела святкують:
Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Сергій
А також у цей день:
421 — Згідно з легендою, в день Благовіщення Діви Марії в Північній Італії засновано Венецію. Заснована вона була жителями області, які врятувалися від готів на пустельних островах болотистого узбережжя.
1843 — У Лондоні відкрито пішохідний тунель під Темзою, що пов'язує Врепінг з Розерхісом.
1969 — початок постільного протесту Джона Леннона та його дружини.
2002 — виявлено ген епілепсії.