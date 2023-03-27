27 марта 2023 года: святого Венедикта - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя работать с острыми продуктами и ходить на охоту.
Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви почитают память святого Венедикта. Он был монахом и отшельником, к которому многи приходили на благословение. Венедикт основал монастырь Монте-Кассино, а еще знаменитый орден бенедиктинцев и составил главный устав для западного монашества.
Что нельзя делать 27 марта:
- работать с острыми предметами;
- ходить на охоту;
- лепить что-то;
- одалживать что-то из продуктов.
Народные приметы и поверья:
- мороз означает, что еще неделю будет такая погода;
- солнечная погода — к похолоданию;
- дождь с громом – летом будет жаркая и сухая погода;
- облака плывут высоко и быстро – погода будет ясной;
- громко кричат куры – в семье будут ссоры.
День ангела празднуют:
Венедикт, Феодосий, Михаил, Ростислав.
Родились сегодня:
1886 год – Владимир Бурлюк, украинский живописец-авангардист, один из основателей футуризма;
1963 год — Квентин Тарантино, легендарный американский кинорежиссер.
Также в этот день:
1111 год — на завершающей фазе похода русских князей против половцев происходит битва при Сальнице, в которой Святополк Изяславич и Владимир Мономах разбивают войско противника;
1860 год — житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор;
1914 год — И. Сикорский на своем самолете С-6А устанавливает мировой рекорд скорости с 4 пассажирами — 106 км/ч;
1943 год — принято постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко;
2014 год — Генеральная Ассамблея ООН поддерживает территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями.