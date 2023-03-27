Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

27 марта 2023 года: святого Венедикта - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать с острыми продуктами и ходить на охоту.

Related video

Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память святого Венедикта. Он был монахом и отшельником, к которому многи приходили на благословение. Венедикт основал монастырь Монте-Кассино, а еще знаменитый орден бенедиктинцев и составил главный устав для западного монашества.

Что нельзя делать 27 марта:

  • работать с острыми предметами;
  • ходить на охоту;
  • лепить что-то;
  • одалживать что-то из продуктов.

Народные приметы и поверья:

  • мороз означает, что еще неделю будет такая погода;
  • солнечная погода — к похолоданию;
  • дождь с громом – летом будет жаркая и сухая погода;
  • облака плывут высоко и быстро – погода будет ясной;
  • громко кричат куры – в семье будут ссоры.

День ангела празднуют:

Венедикт, Феодосий, Михаил, Ростислав.

Родились сегодня:

1886 год – Владимир Бурлюк, украинский живописец-авангардист, один из основателей футуризма;

1963 год — Квентин Тарантино, легендарный американский кинорежиссер.

Также в этот день:

1111 год — на завершающей фазе похода русских князей против половцев происходит битва при Сальнице, в которой Святополк Изяславич и Владимир Мономах разбивают войско противника;

1860 год — житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор;

1914 год — И. Сикорский на своем самолете С-6А устанавливает мировой рекорд скорости с 4 пассажирами — 106 км/ч;

1943 год — принято постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко;

2014 год — Генеральная Ассамблея ООН поддерживает территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями.