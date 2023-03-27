Ирина Шейк показала роскошную фигуру в откровенном купальнике (фото, видео)

После напряженной работы в марте Ирина отправилась на отдых в тропики.

Related video

37-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая давно живет и работает в США, совсем недавно украсила три разные обложки Vogue Mexico, а теперь делится фотографиями роскошного отдыха в тропиках. Несколько снимков она опубликовала на своей странице в Instagram. Красавица сделала селфи, позируя в черном микробикини с ремешками и показывая в лучшем свете свою фигуру.

Ирина выбрала простые аксессуары для своего образа и надела ожерелье из бисера, чтобы немного подчеркнуть свой купальник. Макияжа на лице модели нет, что дает возможность ее 21,3 млн подписчиков рассмотреть ее природную красоту.

Кроме собственной фигуры, Шейк продемонстрировала пейзажи с пальмами и небесно-голубыми пляжами.

Еще на одном фото изображен камешек в форме сердца, который автор, вероятнее всего, нашла на берегу.

Ирине часто задают вопрос о том, что помогает ей сохранять идеальную фигуру. Она признается, что не особо любит кардио или силовые упражнения, но без ума от джиу-джитсу.

"Это японская дисциплина самообороны, но из-за того, что существует так много возможных комбинаций движений, здорово постоянно бросать вызов своему телу и каждый раз доводить его до изнеможения", – подчеркнула она.

Модель также добавила, что не очень любит диеты. По ее словам, хоть у нее и "быстрый метаболизм", однако она все же стремится найти "баланс между едой и физическими упражнениями".

"Когда я ем, я действительно ем! Я из России, поэтому воспитана на сытной еде типа мяса, вареников и картофельных запеканок большими горячими порциями, но если я готовлюсь к фотосессии или шоу, то буду есть только салаты и супы, чтобы обеспечить плоский живот. После – сразу за гамбургером!" — весело добавила Ирина.

Кроме съемок для Vogue México, этой весной Шейк уже успела выйти на подиум для показа Versace Fall/Winter 2023 в Лос-Анджелесе.

Сейчас в СМИ постоянно ходят слухи о том, что Шейк воссоединилась с отцом своей шестилетней дочери, голливудским актером и режиссером Брэдли Купером. Они проводят много времени вместе, однако никак не комментируют свои отношения.

Пара встречалась с 2015 года до официального расставания в 2019 году, после того как двумя годами ранее у них родилась дочь. Сейчас они оба вместе воспитывают Лею, уделяя ей максимально больше времени.

"Я всегда говорю: "Что такое совместное воспитание?" Но я не на 50 процентов мать, я на 100 процентов. И он стопроцентный отец. Поэтому я не считаю это совместным воспитанием", — как-то рассказала Шейк об их обязательствах с Брэдли.

Ранее Фокус писал, что Ирина Шейк показала редкое фото дочери.